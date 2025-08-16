Назад в школу – вперёд в долги: сколько стоит собрать ребёнка к 1 сентября во Владивостоке

До начала нового учебного года остается совсем немного времени, и родители уже активно готовятся к 1 сентября, отправляясь за покупками для своих детей.

Евгения, мама ученицы второго класса, рассказала: "Одежда по цене тысяч 15 точно выходит: платье, юбка, юбка-шорты (или просто шорты) и брюки. Блузок я беру штут 4-5 (одна в среднем стоит две тысячи). Плюс форма на физру: футболка белая и шорты с брюками, обувь (кеды, туфли — это основное, еще ботинки по сезону, чешки и кроссовки на ритмику)", — отмечает родительница. В семье Евгении нет строгих требований к школьной форме, что позволяет выбирать одежду в соответствии с деловым стилем.

Канцелярия: расходы, которые сложно подсчитать

Помимо затрат на одежду, родителям предстоят траты на канцелярию: рюкзак, пенал, тетради, ручки и множество других необходимых предметов, которые входят в список, предоставленный школой. Например, рюкзак, приобретенный для дочери Евгении в прошлом году, был использован повторно, что позволило немного сэкономить.

Расходы на канцелярию подсчитать сложно, ведь что-то остается с прошлого года, а что-то докупается постепенно в течение учебного года, чтобы избежать накопления огромного количества канцелярских принадлежностей перед 1 сентября.

Еще одна семья из Владивостока столкнулась с дополнительными расходами, связанными со стандартизированной школьной формой для первоклассника. Ирина, мама будущего первоклассника, рассказала, что в их школе введена форма в виде жилеток, которые необходимо заказывать у определенного производителя.

Затраты на форму: жилетки и рубашки

Одна жилетка стоит 1800 рублей, а их требуется две, чтобы успевать стирать и не занашивать.

"Купила пока еще не все — нужна часть канцелярии и еще пара рубашек. Повезло, что что-то передали старшие школьники-родственники, что-то постепенно покупаю еще с весны (например, один комплект брюки-рубашка за две тысячи брали на выпускной из садика)", — рассказала Ирина, оценивая предстоящие расходы.

В итоге, комплект одежды, включающий брюки, обувь и рубашки, а также рюкзак, обошелся примерно в 10 тысяч рублей. Канцелярия обошлась в пять тысяч рублей, и, по оценке мамы ребенка, потребуется еще не меньше двух тысяч рублей на дополнительные расходы.

Редакция провела анализ цен на детскую одежду для школы в трех крупных сетевых детских магазинах Владивостока. Несмотря на новый ГОСТ о школьной форме, который ограничивает содержание синтетики в тканях, на практике в рубашках, жилетках, кофтах и костюмах часто можно встретить акрил и полиэстер в процентном соотношении от 70 до 90 процентов. Однако, такие модели, как правило, являются самыми экономичными.

Состав ткани: хлопок против синтетики

Например, рубашка из 100% хлопка со скидкой стоит 800 рублей, а та, в составе которой половина полиэстера, обойдется в 500 рублей. Для девочек цены немного выше: блузка с синтетикой стоит 600 рублей, а хлопковая — 1200 рублей.

Кардиганы и джемперы, в которых чаще всего присутствуют примеси синтетики, но в пределах нормы, обойдутся родителям в среднем в тысячу рублей. Существуют модели дешевле, но в них синтетики больше половины, что может быть нежелательно для здоровья ребенка.

Брюки и сарафаны: цены и состав

Хлопковые брюки стоят в среднем 1200-1500 рублей, а школьные сарафаны для девочек варьируются в цене от 900 до 1500 рублей. При этом цена, как отмечает журналист, не зависит от состава ткани — в большинстве моделей довольно большой процент добавленной синтетики.

Футболки на физкультуру обойдутся в среднем в 500-700 рублей, а брюки — в 1000–1500 рублей, в зависимости от состава, бренда и кроя.

Обувь — еще один огромный пункт расходов для родителей. Экономия возможна при выборе обуви из кожзама, однако для постоянной носки она не очень подходит, так как нога может потеть, что вызывает дискомфорт. Кожаные модели стоят в разы дороже.

Например, полуботинки для мальчика из кожзама продаются во Владивостоке за 1000-1700 рублей, для девочек — от 1200 до 1600 рублей. Кожаные модели стоят значительно дороже: ценники начинаются от 2500 рублей и в среднем достигают 5500 рублей.

Интересные факты о школьной форме:

Впервые школьная форма появилась в Великобритании в XVI веке.

В России школьная форма была введена в 1834 году.

В СССР школьная форма была обязательной для всех учащихся.

В настоящее время единой школьной формы в России нет, но многие школы вводят собственные требования к одежде учеников.

Сборы в школу — это серьезные финансовые затраты для родителей. Стоимость одежды, канцелярии и обуви варьируется в зависимости от требований школы, состава тканей и предпочтений родителей. Тщательное планирование бюджета и поиск оптимальных вариантов поможет снизить расходы и подготовить ребенка к учебному году.