Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Охраняют за копейки: в школах Екатеринбурга не хватает денег на безопасность

В Екатеринбурге уровень оплаты труда охранников в два раза ниже среднеобластного — мэрия

В столице Урала не хватает средств для достойной оплаты труда сотрудников охраны в образовательных учреждениях. Об этом заявила глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова на заседании комиссии гордумы по развитию образования.

Сколько платят охранникам

"На текущий год выделены средства на оплату охраны у нас в следующих размерах — 116 рублей за час в детских садах и 131 рубль в час в школах. Это ещё с учётом того, что мы на 10% увеличили финансирование в этом году на оплату охранных услуг", — пояснила Гумбатова.

Для сравнения: в среднем по Свердловской области ставка составляет 219 рублей 29 копеек за час.

Почему возникают проблемы

По словам чиновницы, при формировании стоимости контрактов образовательные учреждения ориентируются на средние показатели по городу. Однако этих средств недостаточно, и часть оплаты приходится покрывать из внебюджетных источников.

В результате на вакансии идут в основном низкоквалифицированные специалисты. Из-за этого охранные организации регулярно получают предписания по улучшению своей работы.

