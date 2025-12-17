Питерская школа №191 в шоке: охранница пропустила ученика с ножом, и вот что случилось дальше

Утро в одной из школ Санкт-Петербурга началось с трагедии, которая вновь поставила под сомнение действенность формальных мер безопасности в образовательных учреждениях. Инцидент произошёл в школе, где были установлены металлодетекторы и работала частная охрана, однако это не предотвратило вооружённое нападение. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Признание вины и позиция следствия

Сотрудница частного охранного предприятия, дежурившая в школе №191 на Белорусской улице, признала вину по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным правоохранительных органов, женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время суду предстоит определить меру пресечения.

Следственные органы считают, что охранница пропустила подростка без досмотра, несмотря на сигнал металлодетектора. Именно это, по версии следствия, позволило школьнику пронести нож в здание и использовать его против преподавателя. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Обстоятельства нападения в школе

Нападение произошло около 07:00 15 декабря во время индивидуального дополнительного занятия. Девятиклассник нанёс своей 29-летней учительнице три ножевых ранения, после чего попытался свести счёты с жизнью. Происшествие стало одним из самых резонансных случаев насилия в образовательных учреждениях города за последнее время.

Пострадавшую и самого подростка экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. В полиции сообщили, что причиной нападения стало недовольство ученика полученной оценкой. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Допрос подростка и развитие расследования

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, к вечеру 16 декабря состояние здоровья школьника позволило доставить его на допрос. Он был допрошен в качестве подозреваемого, однако отказался давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

После получения медицинского разрешения подростка поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая действия сотрудников охраны и ответственность организации, обеспечивавшей безопасность школы.

Второе уголовное дело и вопросы безопасности

Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении второго уголовного дела, связанного с нарушениями при оказании охранных услуг. Подозреваемой стала сотрудница охранной фирмы, находившаяся на посту в день происшествия.

"Задержанная сотрудница охранного предприятия признала вину, ее поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения", — рассказал собеседник агентства.

Этот эпизод вновь привлёк внимание к проблеме формального подхода к обеспечению безопасности в российских школах.