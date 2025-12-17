Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Машина СК РФ
Машина СК РФ
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Происшествия
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:57

Питерская школа №191 в шоке: охранница пропустила ученика с ножом, и вот что случилось дальше

Охранница признала вину после нападения в школе — ТАСС

Утро в одной из школ Санкт-Петербурга началось с трагедии, которая вновь поставила под сомнение действенность формальных мер безопасности в образовательных учреждениях. Инцидент произошёл в школе, где были установлены металлодетекторы и работала частная охрана, однако это не предотвратило вооружённое нападение. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Признание вины и позиция следствия

Сотрудница частного охранного предприятия, дежурившая в школе №191 на Белорусской улице, признала вину по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным правоохранительных органов, женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время суду предстоит определить меру пресечения.

Следственные органы считают, что охранница пропустила подростка без досмотра, несмотря на сигнал металлодетектора. Именно это, по версии следствия, позволило школьнику пронести нож в здание и использовать его против преподавателя. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Обстоятельства нападения в школе

Нападение произошло около 07:00 15 декабря во время индивидуального дополнительного занятия. Девятиклассник нанёс своей 29-летней учительнице три ножевых ранения, после чего попытался свести счёты с жизнью. Происшествие стало одним из самых резонансных случаев насилия в образовательных учреждениях города за последнее время.

Пострадавшую и самого подростка экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. В полиции сообщили, что причиной нападения стало недовольство ученика полученной оценкой. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Допрос подростка и развитие расследования

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, к вечеру 16 декабря состояние здоровья школьника позволило доставить его на допрос. Он был допрошен в качестве подозреваемого, однако отказался давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

После получения медицинского разрешения подростка поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая действия сотрудников охраны и ответственность организации, обеспечивавшей безопасность школы.

Второе уголовное дело и вопросы безопасности

Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении второго уголовного дела, связанного с нарушениями при оказании охранных услуг. Подозреваемой стала сотрудница охранной фирмы, находившаяся на посту в день происшествия.

"Задержанная сотрудница охранного предприятия признала вину, ее поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения", — рассказал собеседник агентства.

Этот эпизод вновь привлёк внимание к проблеме формального подхода к обеспечению безопасности в российских школах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самолёт Air Astana вернулся в Алма-Ату из-за задымления — Минтранс РК сегодня в 8:22
Самое страшное — неизвестность: что пережили люди на борту самолёта, который вдруг пошёл на круг

Рейс Air Astana между Алма-Атой и Астаной экстренно вернулся в аэропорт вылёта из-за задымления. Экипаж объявил сигнал MAYDAY.

Читать полностью » Подростку за нападение на школу в посёлке Горки-2 грозит до 10 лет тюрьмы — Багатурия сегодня в 8:19
Школа, нож, несовершеннолетний преступник: почему приговор может оказаться суровее, чем кажется

Нападение на школу в Одинцово может обернуться для подростка реальным сроком. Юрист объяснил, когда грозит до 10 лет и возможна ли альтернатива.

Читать полностью » Охранница школы в Петербурге признала вину после нападения с ножом — ТАСС сегодня в 7:31
Школа под контролем — только на бумаге: охранница признала вину после нападения

После нападения школьника с ножом в Петербурге охранница учебного заведения признала вину. Следствие проверяет нарушения в системе безопасности.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил — сейсмологи сегодня в 5:35
Курильская дуга напомнила о себе: подземный толчок без разрушений, но не без смысла

У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки могли ощутить жители Шикотана.

Читать полностью » Атака беспилотников ранила двух человек в Славянском районе Кубани — SHOT сегодня в 4:13
Три часа под гулом взрывов: как беспилотники превратили ночь на Кубани в кошмар

Многочасовая атака беспилотников привела к ранениям людей, пожару и разрушениям домов в Славянском районе Кубани.

Читать полностью » Мужчину из Узбекистана осудили за развратные действия с детьми — МК вчера в 21:42
Маленькая река, большое преступление: тишину Кузнечихи прорезал крик детей

Жителя Узбекистана осудили на 13 лет строгого режима за надругательство над двумя девочками на берегу Кузнечихи — суд признал его вину полностью доказанной.

Читать полностью » В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY вчера в 17:25
Пенсионерка в США встретила преступника лицом к лицу — её действия удивили всех

Пожилая женщина из Северной Каролины нашла сбежавшего заключенного в своей машине и проявила спокойствие, пока его не задержала полиция.

Читать полностью » В Вашингтоне семья получила более 100 чужих посылок за полгода — UPI вчера в 17:15
Отель рядом, но посылки — у вас: одна буква разрушает спокойствие семьи в США

Семья из Вашингтона получила более ста чужих посылок, предназначавшихся соседнему отелю, и теперь живёт в постоянной тревоге.

Читать полностью »

Новости
Наука
Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI
Наука
Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер
Авто и мото
Продажи премиальных китайских авто в РФ упали в разы — Известия
Авто и мото
Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews
Авто и мото
Китайские производители наращивают долю на рынке электромобилей Европы — Reuters
Туризм
Мечеть Ала ад-Дина в Конье стала старейшей в городе
Еда
Шеф-повар Гордон Рамзи готовит болтунью в холодной кастрюле со сливочным маслом
Авто и мото
Беларусь увеличила поставки автомобилей в Россию — Минпромторг
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet