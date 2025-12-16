Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полицейские
Полицейские
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Происшествия
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:41

Металлоискатель был, но не сработал: детали нападения в Успенской школе

Металлоискатель в Успенской СОШ, где 16 декабря произошло нападение, был выключен

Происшествие в Успенской средней школе вскрыло серьёзные вопросы к системе безопасности образовательных учреждений. Подросток с ножом смог беспрепятственно пройти в здание, несмотря на наличие рамок металлоискателя, и напал на людей внутри школы. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев и сотрудников учебного заведения.

Неисправный контроль на входе

По словам очевидцев, на входе в Успенскую СОШ установлены рамки металлоискателя, однако в день происшествия они фактически не выполняли свою функцию. Уточняется, что рамка могла быть выключена либо на неё не обратили внимания из-за большого потока учеников в утренние часы.

Пострадавший охранник — 32-летний Дмитрий — не проверил школьника ручным металлодетектором. Именно этим, как считают собеседники SHOT, и воспользовался нападавший, сумев пронести в здание холодное оружие и другие опасные предметы.

Нападение и состояние охранника

Во время инцидента охранник попытался остановить подростка, однако получил ножевое ранение и химический ожог после того, как школьник распылил перцовый баллончик. Мужчину экстренно госпитализировали в Одинцовскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Сотрудники школы подтвердили, что формально система контроля на входе работала, однако фактически охрана не реагировала на сигналы рамки. Причиной называют спешку и большое количество детей, одновременно заходивших в здание перед началом уроков.

Действия нападавшего и задержание

По данным SHOT, девятиклассник Тимофей К. пришёл в школу к началу занятий, переоделся в туалете и около восьми минут перемещался по зданию, разыскивая свою цель — 29-летнюю учительницу математики Марию К.

При себе у подростка находились два ножа, перцовый баллончик, спички, а также предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Сейчас этот объект осматривают взрывотехники. Все перечисленные предметы школьник сумел спокойно пронести через входной контроль.

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии начали поступать из школы около 9:30. Примерно в 10:15 Тимофей К. был задержан. Обстоятельства случившегося и возможные нарушения со стороны охраны и администрации учебного заведения продолжают проверяться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Нерюнгри 11 детей доставили в больницу после инцидента в бассейне — Минздрав Якутии 13.12.2025 в 4:36
Тренировка закончилась скорой: в бассейне Якутии зафиксировано отравление детей

В бассейне Нерюнгри произошло отравление хлором: пострадали 13 детей. Медики оказали помощь и оценили их состояние как удовлетворительное.

Читать полностью » Москвич получил инфаркт после употребления свинины 12.12.2025 в 13:37
Обычный ужин закончился реанимацией: в Москве зафиксирован редкий инфаркт после еды

В Москве зафиксировали редкий медицинский случай: у мужчины после употребления свинины развился инфаркт, вызванный тяжёлой аллергической реакцией.

Читать полностью » Аварийные службы продолжают разбор завалов после взрыва в Твери — ТАСС 12.12.2025 в 4:00
Стена рухнула, стекла разлетелись: взрыв в жилом массиве превратил подъезды в зону ЧС

Взрыв в жилом доме Твери повредил несколько зданий и автомобили; спасатели ликвидируют возгорание и продолжают разбирать обломки, причины происшествия уточняются.

Читать полностью » Пермский политех: уточненные данные — двое погибли, трое пострадали — СУ СК России 11.12.2025 в 15:14
Трагический случай в Пермском политехе: разгерметизация гидравлического стенда стала причиной гибели людей

В Пермском политехническом университете произошла разгерметизация гидравлического стенда, в результате которой погибли двое человек, трое пострадали.

Читать полностью » Ограничения в аэропортах России: пассажиры сталкиваются с длительными задержками — ТАСС 11.12.2025 в 5:11
Штормовые задержки и пустые залы: почему путешественники застряли в Тюмени и Сургуте на несколько часов

В Тюмени, Сургуте и Ханты-Мансийске задержаны рейсы на прилет и вылет, с задержками от нескольких часов до более шести, в том числе на сутки в Ханты-Мансийске.

Читать полностью » Пожарные применяют дополнительную технику для тушения ТЦ Баянгол – МЧС РФ 10.12.2025 в 14:56
Пламя ползёт по тайным шахтам здания: пожарные сражаются с огнём, который не видно снаружи

Пожар в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ осложняют скрытые пустотные помещения и горючие конструкции. Спасатели усилили группировку и продолжают борьбу с огнём.

Читать полностью » Циклон обесточил сотни населённых пунктов в Вологодской области — ТАСС 10.12.2025 в 11:44
Снег свалился стеной — и провода не выдержали: Вологодская область готовится к ночи в полной темноте

Вологодская область столкнулась с массовыми отключениями электричества: непогода вывела из строя линии, а аварийные службы пытаются восстановить питание до вечера.

Читать полностью » Толчок у Тонгатапу произошёл на глубине 10 км — австралийское геобюро 10.12.2025 в 6:11
Земля дрогнула у Тонга: новый подземный разлом намекает, что спокойствие здесь лишь иллюзия

У побережья Тонги произошло землетрясение магнитудой 5,4, однако эпицентр оказался далеко от столицы, и специалисты не зафиксировали угрозы для жителей.

Читать полностью »

Новости
Общество
В Госдуме отметили ответственность за трагедию в Успенской СОШ на руководство школы
ЮФО
Бюджетные искусственные елки в Крыму стоят от 1 950 до 8 250 рублей
Россия
Юнашев LIVE: Песков сообщил, что РФ не хочет давать Украине передышку
ЮФО
В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД
Дом
Профилактическая стирка без белья помогает удалять налёт и бактерии — эксперты по быту
Общество
Магазины нарушают запреты на ночную продажу алкоголя в регионах — Шапкин
ЮФО
В Краснодарском крае открыт рекордный спрос на специалистов в сфере маркетинга — hh.ru
Авто и мото
Крепления козырька подходят для фиксации шторок — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet