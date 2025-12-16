Металлоискатель был, но не сработал: детали нападения в Успенской школе

Происшествие в Успенской средней школе вскрыло серьёзные вопросы к системе безопасности образовательных учреждений. Подросток с ножом смог беспрепятственно пройти в здание, несмотря на наличие рамок металлоискателя, и напал на людей внутри школы. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев и сотрудников учебного заведения.

Неисправный контроль на входе

По словам очевидцев, на входе в Успенскую СОШ установлены рамки металлоискателя, однако в день происшествия они фактически не выполняли свою функцию. Уточняется, что рамка могла быть выключена либо на неё не обратили внимания из-за большого потока учеников в утренние часы.

Пострадавший охранник — 32-летний Дмитрий — не проверил школьника ручным металлодетектором. Именно этим, как считают собеседники SHOT, и воспользовался нападавший, сумев пронести в здание холодное оружие и другие опасные предметы.

Нападение и состояние охранника

Во время инцидента охранник попытался остановить подростка, однако получил ножевое ранение и химический ожог после того, как школьник распылил перцовый баллончик. Мужчину экстренно госпитализировали в Одинцовскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Сотрудники школы подтвердили, что формально система контроля на входе работала, однако фактически охрана не реагировала на сигналы рамки. Причиной называют спешку и большое количество детей, одновременно заходивших в здание перед началом уроков.

Действия нападавшего и задержание

По данным SHOT, девятиклассник Тимофей К. пришёл в школу к началу занятий, переоделся в туалете и около восьми минут перемещался по зданию, разыскивая свою цель — 29-летнюю учительницу математики Марию К.

При себе у подростка находились два ножа, перцовый баллончик, спички, а также предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Сейчас этот объект осматривают взрывотехники. Все перечисленные предметы школьник сумел спокойно пронести через входной контроль.

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии начали поступать из школы около 9:30. Примерно в 10:15 Тимофей К. был задержан. Обстоятельства случившегося и возможные нарушения со стороны охраны и администрации учебного заведения продолжают проверяться.