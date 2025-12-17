Нож уже появлялся в этой школе: что скрывали до трагедии в Одинцово

В школе, где накануне погиб ученик четвёртого класса, ранее уже происходило нападение с ножом, однако системных выводов из этого инцидента сделано не было. Учебное заведение продолжало работать без базовых мер безопасности, несмотря на тревожные сигналы. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Предыдущее нападение с ножом

В феврале этого года в Успенской средней общеобразовательной школе в посёлке Горки-2 произошёл конфликт с применением холодного оружия. По данным "Осторожно, новости", семиклассник принёс в школу нож и попытался использовать его против другого ученика. Инцидент случился в школьной раздевалке.

Ситуация началась с бытового конфликта. Девятиклассник зашёл в раздевалку, чтобы забрать куртку, и включил свет, что не понравилось семикласснику. Последний заявил, что старшеклассник "тут никто", после чего потянулся за ножом, лежавшим в кармане куртки. В попытке остановить нападение девятиклассник схватился за лезвие рукой и получил травму пальца.

После случившегося пострадавший искал взрослых, которые могли бы оказать первую помощь. Директор школы вызвал полицию, однако, по словам школьника, дальнейшее разбирательство не получило хода.

"Дело замяли" и отсутствие мер безопасности

По утверждению пострадавшего, инцидент был фактически спущен на тормозах. Он рассказал, что в школе заявили, будто нападавшим был он сам, так как старше по возрасту, а у семиклассника якобы находился не нож, а "всего лишь брелок". Несколько учащихся подтвердили факт происшествия в разговоре с "Осторожно, новости".

Помимо этого случая, школьники сообщали о регулярных драках в той же раздевалке. Несмотря на это, камеры видеонаблюдения там так и не были установлены. В самой школе, по словам учащихся, отсутствуют не только камеры, но и металлоискатели, которые могли бы предотвратить пронос оружия.