Первое сентября под прицелом ДПС: как школьные маршруты превратятся в зону особого контроля

К первому сентября дороги столицы станут под особым вниманием автоинспекторов. В Москве стартовала профилактическая акция "Снова в школу" — и цель у неё вполне очевидная: безопасность детей в начале учебного года.

Когда и зачем проводится рейд

С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция Москвы проведет масштабные мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. Самым напряжённым днём станет 1 сентября: подъезды ко всем школам города окажутся под пристальным контролем сотрудников ДПС. На ключевых точках появятся дополнительные посты, чтобы школьники могли безопасно попасть в классы после летних каникул.

Какие меры предпримут инспекторы

По каждому округу столицы подготовлены свои акции, инструктажи и занятия для детей и родителей. Особое внимание уделят пешеходным переходам и маршрутам, которыми школьники будут пользоваться ежедневно. Подобные меры особенно важны в первые дни учебного года, когда после каникул дети часто теряют бдительность на дорогах.

"Госавтоинспекция столицы обращается к родителям с просьбой быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения, подавая положительный пример подрастающему поколению, а также ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении ПДД", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Что советуют родителям

Инспекторы настоятельно рекомендуют семьям заранее отработать безопасный маршрут "дом — школа — дом". Причём сделать это лучше не на словах, а в реальных условиях: пройти вместе с ребёнком дорогу, обратить внимание на светофоры, подземные и наземные переходы, остановки транспорта. Практика показывает, что дети запоминают такие прогулки лучше, чем сухие наставления.

Почему это важно

По данным статистики ГИБДД, в первые недели учебного года количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей традиционно возрастает. Причины разные: спешка, невнимательность самих школьников, а также не всегда ответственное поведение водителей вблизи учебных заведений. В прошлом году, например, в сентябре фиксировался рост числа аварий в сравнении с июлем и августом. Именно поэтому столичная ГАИ старается максимально мобилизовать силы в эти дни.