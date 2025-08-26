Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
парковка у соцобъекта
парковка у соцобъекта
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:10

Первое сентября под прицелом ДПС: как школьные маршруты превратятся в зону особого контроля

1 сентября подъезды к школам Москвы будут под контролем ГИБДД

К первому сентября дороги столицы станут под особым вниманием автоинспекторов. В Москве стартовала профилактическая акция "Снова в школу" — и цель у неё вполне очевидная: безопасность детей в начале учебного года.

Когда и зачем проводится рейд

С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция Москвы проведет масштабные мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. Самым напряжённым днём станет 1 сентября: подъезды ко всем школам города окажутся под пристальным контролем сотрудников ДПС. На ключевых точках появятся дополнительные посты, чтобы школьники могли безопасно попасть в классы после летних каникул.

Какие меры предпримут инспекторы

По каждому округу столицы подготовлены свои акции, инструктажи и занятия для детей и родителей. Особое внимание уделят пешеходным переходам и маршрутам, которыми школьники будут пользоваться ежедневно. Подобные меры особенно важны в первые дни учебного года, когда после каникул дети часто теряют бдительность на дорогах.

"Госавтоинспекция столицы обращается к родителям с просьбой быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения, подавая положительный пример подрастающему поколению, а также ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении ПДД", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Что советуют родителям

Инспекторы настоятельно рекомендуют семьям заранее отработать безопасный маршрут "дом — школа — дом". Причём сделать это лучше не на словах, а в реальных условиях: пройти вместе с ребёнком дорогу, обратить внимание на светофоры, подземные и наземные переходы, остановки транспорта. Практика показывает, что дети запоминают такие прогулки лучше, чем сухие наставления.

Почему это важно

По данным статистики ГИБДД, в первые недели учебного года количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей традиционно возрастает. Причины разные: спешка, невнимательность самих школьников, а также не всегда ответственное поведение водителей вблизи учебных заведений. В прошлом году, например, в сентябре фиксировался рост числа аварий в сравнении с июлем и августом. Именно поэтому столичная ГАИ старается максимально мобилизовать силы в эти дни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Stellantis начала выпуск гибридных Peugeot 208 и 2008 BioHybrid в Аргентине сегодня в 5:46

Новый шаг Stellantis: что скрывается под капотом Peugeot с BioHybrid

Peugeot запустил в Аргентине выпуск гибридных 208 и 2008 с системой BioHybrid. Чем уникальны эти модели и зачем Stellantis делает ставку на "гибкие" технологии?

Читать полностью » Kawasaki представила новый круизер Eliminator 2025 в Индии сегодня в 5:11

Этот круизер Kawasaki удивил даже скептиков — максимальная скорость выше 160 км/ч

Новый Kawasaki Eliminator 2025 меняет правила игры: мощный мотор, смелый дизайн и технологии делают его серьёзным соперником для Royal Enfield.

Читать полностью » Октановое число бензина АИ-95 может снизиться до АИ-92 при неисправной крышке бака — предупреждают специалисты сегодня в 4:42

Незаметный враг под капотом: как бензин теряет октановое число на глазах

Почему АИ-95 может за пару недель превратиться в АИ-92? Причина кроется в крышке бензобака и особенностях присадок, которые улетучиваются на жаре.

Читать полностью » Cadillac представил электрический кроссовер Elevated Velocity с дверями сегодня в 4:11

Cadillac открыл карты: двери, колёса и интерьер, от которых сложно отвести взгляд

Cadillac представил концепт Elevated Velocity — электрический кроссовер будущего, сочетающий спорт, технологии и комфорт для любых дорог.

Читать полностью » Автомеханики назвали надёжные автомобили до 350 тысяч рублей сегодня в 3:39

Пять автомобилей до 350 тысяч, которые честно служат годами

Можно ли найти достойный автомобиль за 350 тысяч рублей? Автомеханик назвал пять моделей, которые удивят надёжностью и экономичностью.

Читать полностью » Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota сегодня в 3:16

Toyota сделала ставку на гибрид — Corolla 2025 изменила правила игры

Toyota Corolla 2025 возвращается с гибридной установкой, премиальным комфортом и доступной ценой, сохранив легендарное качество и надёжность.

Читать полностью » В ГАИ перечислили опасные случаи неправильного включения сегодня в 2:54

Аварийка как индульгенция? Пять случаев, когда она превращает водителя в нарушителя

Почему "аварийка" — не способ извиниться и не универсальный знак благодарности? ГАИ перечислило 5 случаев, когда её включение особенно опасно.

Читать полностью » Tesla представила режим низкого энергопотребления для снижения фантомного разряда сегодня в 2:11

Tesla неожиданно убрала несколько функций — водители спорят, стало ли лучше

Tesla добавила "режим низкого энергопотребления", который снижает фантомный разряд батареи и продлевает срок работы авто на стоянке.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Питомцы

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения
Наука и технологии

UChicago PME создали первый биологический кубит — перспективы для медицинской диагностики
Туризм

Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать
Садоводство

Озимый чеснок в средней полосе сажают в сентябре–октябре на глубину 6–8 см
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан представил 20-минутную лестничную кардиотренировку для снижения веса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru