Подросток был в группе риска, но остался один: депутат указала на роковое бездействие школы после поножовщины

Происшествие в подмосковной школе, где ученик устроил поножовщину, вновь обострило дискуссию о реальной эффективности системы профилактики и психологической помощи детям. Об этом сообщает SHOT, приводя позицию председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

Обвинения в адрес администрации школы

Нина Останина заявила, что считает произошедшее следствием бездействия администрации образовательного учреждения. По её словам, подросток, ставший участником трагедии, находился в группе риска, и признаки его неблагополучного состояния были очевидны задолго до инцидента.

Депутат подчеркнула, что для неё случившееся стало личной трагедией. Она выразила соболезнования семье погибшего мальчика и отметила, что трагедии можно было избежать при своевременной реакции со стороны взрослых.

Сигналы, которые остались без внимания

По словам Останиной, подросток делился своими переживаниями с учителем, однако эта информация не была доведена ни до директора школы, ни до родителей. В результате тревожные сигналы остались на уровне частного разговора и не привели к реальным действиям.

Она указала, что ситуация указывает на системный сбой в работе образовательных учреждений, где формально присутствуют школьные психологи, но их участие в сложных случаях часто носит номинальный характер.

Психологическое неблагополучие как ключевой фактор

Говоря о причинах трагедии, Нина Останина охарактеризовала произошедшее как историю психологического неблагополучия. Она обратила внимание на то, что подросток рассылал тревожные сообщения одноклассникам, что, по её мнению, должно было стать явным поводом для вмешательства.

"Это — история психологического неблагополучия, у нас формально присутствует психолог в школе. Если школьник одноклассникам рассылал сообщения — неужели было непонятно, что он находится в группе риска и совершенно очевидно нуждался во внимании, чтобы изолировать его и понять, что с ним происходит", — заявила Нина Останина SHOT.

Депутат подчеркнула, что своевременная работа с ребёнком могла предотвратить трагические последствия и призвала пересмотреть подход к выявлению и сопровождению подростков, находящихся в кризисном состоянии.