Олег Белов Опубликована сегодня в 14:13

"Катюша" и "Азбука" вместо трели: чем удивят школьные перемены

В школах России вместо звонков будут звучать современные песни — Минпросвещения

В школах России, где есть необходимое оборудование, снова запускается проект "Мелодии вместо звонков". Как сообщили в Минпросвещения РФ, уже в сентябре привычные звонки заменят музыкальные фрагменты современных композиций российских авторов.

Что будет звучать

Ученики услышат:

  • "Первоклашки" — слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой;

  • "Солнечный свет" — автор текста и музыки Алена Максимова;

  • "Моя столица" — слова Станислава Минакова и Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова;

  • "Шаг вперед" — слова и музыка Наталии Осошник;

  • "Азбука" — слова Александра Церпяты и Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты.

По замыслу проекта, такие мелодии должны сделать школьную среду более живой и разнообразной.

Как развивалась инициатива

Проект "Мелодии вместо звонков" стартовал в ноябре прошлого года и постепенно охватил школы по всей стране. В его рамках ученикам на переменах включают не только современные песни, но и классические произведения.

К примеру, в мае, в преддверии Дня Победы, вместо звонков звучали военно-патриотические композиции. В школах играли такие знаменитые песни, как "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и "Темная ночь".

Итог

  • Проект внедряется в школах с техническими возможностями.

  • В сентябре прозвучат современные детские и молодежные песни.

  • В разные даты в рамках инициативы используют и классическую, и патриотическую музыку.

