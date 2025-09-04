"Катюша" и "Азбука" вместо трели: чем удивят школьные перемены
В школах России, где есть необходимое оборудование, снова запускается проект "Мелодии вместо звонков". Как сообщили в Минпросвещения РФ, уже в сентябре привычные звонки заменят музыкальные фрагменты современных композиций российских авторов.
Что будет звучать
Ученики услышат:
-
"Первоклашки" — слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой;
-
"Солнечный свет" — автор текста и музыки Алена Максимова;
-
"Моя столица" — слова Станислава Минакова и Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова;
-
"Шаг вперед" — слова и музыка Наталии Осошник;
-
"Азбука" — слова Александра Церпяты и Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты.
По замыслу проекта, такие мелодии должны сделать школьную среду более живой и разнообразной.
Как развивалась инициатива
Проект "Мелодии вместо звонков" стартовал в ноябре прошлого года и постепенно охватил школы по всей стране. В его рамках ученикам на переменах включают не только современные песни, но и классические произведения.
К примеру, в мае, в преддверии Дня Победы, вместо звонков звучали военно-патриотические композиции. В школах играли такие знаменитые песни, как "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и "Темная ночь".
Итог
-
Проект внедряется в школах с техническими возможностями.
-
В сентябре прозвучат современные детские и молодежные песни.
-
В разные даты в рамках инициативы используют и классическую, и патриотическую музыку.
