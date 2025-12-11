Вместо стакана молока: что появится в тарелках у школьников после громкой отмены 2026 года

Решения о школьном питании редко проходят незамеченными, особенно когда речь идёт об отмене привычных продуктов. О планах отказаться от бесплатного молока для учеников младших классов в Челябинской области с 2026 года сообщает telegram-канал "Саткинский рабочий" со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

Почему отказываются от молока

В ведомстве объяснили, что программа бесплатной раздачи молока работала как дополнительная мера поддержки с 2020 года, когда регион, как и вся страна, столкнулся с последствиями пандемии COVID-19. Тогда такой шаг воспринимался как способ усилить питание детей в нестабильный период. Сейчас ситуация изменилась, и власти решили пересмотреть подход к формированию рациона школьников.

Ключевым аргументом стал анализ востребованности продукта. В министерстве провели мониторинг отношения семей к дополнительной раздаче молока. Выяснилось, что особого запроса на него у значительной части родителей и детей больше нет, а часть школьников вовсе отказывалась от напитка, несмотря на бесплатный формат. Это стало сигналом к тому, что ресурсы можно перераспределить.

"Мониторинг показал, что в последнее время особого запроса у детей и родителей на молоко дополнительно к бесплатному обеду нет. Многие родители прямо говорили: лучше включать побольше молочной продукции, а это и творог, и кефир, и сыр, — в рацион бесплатных обедов", — сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области, пишет telegram-канал "Саткинский рабочий".

Ведомство подчёркивает, что сигнал от семей воспринимает как прямой запрос на изменение меню.

Чем заменят бесплатное молоко

Вместо отдельной выдачи молока власти предлагают усилить молочный компонент уже действующих бесплатных обедов. В министерстве указывают, что речь идёт о расширении ассортимента: в рацион планируют чаще включать творог, кефир и сыр. Такой подход, по мнению чиновников, позволит сохранить долю молочной продукции в питании младших школьников, но в более разнообразной форме.

Отдельно подчёркивается, что отказ от раздачи молока не означает сокращения поддержки. Напротив, в ведомстве уверены, что перераспределение средств сделает систему питания более адресной и приближенной к запросам семей. Чиновники настаивают: интересы детей при отмене выдачи молока не пострадают, так как они продолжат получать полноценный обед за счёт бюджета.

Программа бесплатного молока просуществовала с 2020 года и была запущена именно как реакция на пандемию. Теперь, когда региональные власти считают возможным перейти к другим форматам поддержки, акцент делается на гибкость меню и учёт предпочтений родителей. Решение начать изменения с 2026 года даёт школам и поставщикам времени на адаптацию к новым требованиям.