Пюре против сосисок: что не так с едой в сургутских школах

В Сургуте вокруг школьного питания вновь разгорелись споры. Родители учеников пожаловались на блюда, которые подают в столовых, назвав одно из них — овощное пюре — "хрючевом". Однако в Комбинате школьного питания уверяют: меню постоянно обновляется и формируется с учётом мнения детей и педагогов.

"Вкусовые предпочтения у всех настолько разные, что, казалось бы, даже всеми любимые сосиски с макаронами не все школьники одинаково хорошо едят. Меню сейчас достаточно разнообразно и может удовлетворить любые вкусовые предпочтения. Если какое-то блюдо получает стабильно отрицательные отзывы, это блюдо из меню исключается", — пояснила агентству URA. RU генеральный директор предприятия Евгения Горобченко.

Жалобы родителей и "овощное хрючево"

Недовольство сургутян вызвало фото школьного обеда, опубликованное в соцсетях. Пользователи раскритиковали подачу овощного пюре, заявив, что оно выглядит непривлекательно и не вызывает аппетита.

"Хрючево, по-другому не назвать. Почему не положить картофельное пюре и рядом отварную морковь? Кто любит морковь в варёном виде — съест, кто не любит — отодвинет", — написала одна из родительниц в группе "СургутИнформТВ" во "ВКонтакте".

Комментарий быстро собрал десятки откликов — мнения разделились. Одни поддержали возмущённых родителей, другие напомнили, что питание в школах должно быть сбалансированным и полезным, а не ориентироваться только на внешний вид блюда.

Как формируется школьное меню

Руководство Комбината школьного питания пояснило, что меню не утверждается в одиночку — его согласовывает образовательное учреждение. Кроме того, блюда регулярно проходят дегустацию, в которой участвуют ученики и педагоги.

"В первом полугодии проводилась дегустация блюд, по результатам которой понравившиеся школьникам блюда включили в меню, в том числе, и то самое овощное пюре", — уточнила Горобченко.

По её словам, рецептура блюд строго соответствует санитарным требованиям и нормам питания для детей школьного возраста. При этом особое внимание уделяется наличию овощей, которые должны присутствовать в ежедневном рационе.

Почему меню всё время меняется

В комбинате отмечают, что корректировки меню происходят регулярно. Если какое-либо блюдо получает негативные отзывы, его заменяют аналогом — более популярным у школьников. В последнее время, например, увеличили количество блюд из птицы и рыбы, добавили больше сезонных фруктов и молочных продуктов.

Школьные столовые Сургута ежедневно готовят тысячи порций завтраков и обедов. При этом технологи стараются балансировать между требованиями Роспотребнадзора и детскими вкусами.

Что говорят родители и педагоги

После волны жалоб администрация нескольких школ пообещала провести дополнительные опросы среди учеников. Родительские комитеты также предложили вернуть практику открытых дегустаций, чтобы семьи могли лично убедиться, чем кормят детей.

Педагоги в свою очередь отмечают, что многие дети просто не привыкли к овощным пюре и тушёным гарнирам, которые считаются полезными, но проигрывают по вкусу привычным сосискам и макаронам.

А что дальше

Руководство Комбината школьного питания заверило, что внимательно относится к обратной связи и будет продолжать совершенствовать меню. Сейчас специалисты собирают предложения от школ и родителей для пересмотра состава гарниров и подач блюд.