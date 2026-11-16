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Памятник Пушкину
Памятник Пушкину
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:34

Школьникам показывают не всего Пушкина: что и зачем решили скрыть в произведении классика

Попытки цензурировать классические литературные произведения в рамках школьной программы являются проявлением ханжества, а ученикам необходимо давать полные тексты с историческими пояснениями, заявил доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В беседе с изданием NewsInfo эксперт подчеркнул, что вырезанные строчки в стихах лишают детей возможности понять истинные чувства и размышления автора.

Ранее сообщалось, что из школьной версии стихотворения Александра Пушкина "Зимний вечер" исчезло знаменитое четверостишие про "добрую подружку" и предложение выпить "с горя". Подобное сокращение обнаружила жительница Петербурга при подготовке сына к занятиям. Специалисты отмечают, что законодательство предусматривает исключения для классики, а инцидент, вероятно, связан с редакционной политикой конкретного учебного издания.

Академик отметил, что подобные случаи "урезки" произведений встречаются часто, особенно когда речь заходит о творчестве Сергея Есенина. По мнению академика, педагоги должны не скрывать части текста, а разъяснять контекст их создания и особенности эпохи, чтобы школьники воспринимали литературу как живой процесс отражения человеческих переживаний.

"Надо ребятам разъяснить суть стихотворения и дать небольшую справочку о том, как это писалось стихотворение и какие тогда были времена. Чтобы они понимали, что это не просто лирика, а это стихотворение человека, погруженного в собственные размышления, в собственные чувства. И он может по-разному воспринимать окружающий мир, ничего в этом страшного нет, что он будет писать о том, что может быть сегодня покажется не совсем даже приличным", — пояснил Комков.

Профессор добавил, что в классических текстах, подвергающихся правкам, нет ничего, что могло бы оскорбить человеческое достоинство или чувства. Излишняя осторожность составителей учебников мешает формированию полноценного кругозора.

При этом эксперты подчеркивают, что общее воспитание в школах должно опираться на высокие культурные стандарты, соблюдаемые на всех уровнях общественной жизни. Вопросы сохранения наследия актуальны и для внешкольной среды, где изъятие книг из фондов может привести к утрате важных пластов культуры.

""Строки "выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей" — ничего в этом страшного нет. Если мы хотим воспитывать культуру, тогда надо повсеместно это везде, на всех уровнях соблюдать: и в театре, и на эстраде", — подытожил эксперт.

Тенденция к упрощению контента порой проявляется и в других сферах: например, когда жаргонизмы начинают вытеснять литературную норму в повседневном общении. В то же время специалисты предупреждают, что чрезмерная нагрузка и цифровизация образовательного процесса не должны идти в ущерб качеству гуманитарного знания.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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