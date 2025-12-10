Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка у врача
Девушка у врача
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:43

Школьный медкабинет — не для галочки: как отсутствие врача рядом с детьми создаёт угрозу

Медкабинеты должны быть в каждой школе постоянно — Миронов

На фоне планов Минпросвещения по обновлению образовательных стандартов и оснащению старших классов новым оборудованием в Госдуме заговорили о "слабом звене" школы — постоянном медицинском сопровождении. Об этом сообщает "Газета.Ru". Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что дополнительная учебная нагрузка может ухудшить самочувствие школьников, и требует открыть медкабинеты во всех образовательных учреждениях, сделав их реально работающими, а не номинальными.

Что беспокоит депутатов: нагрузка и здоровье школьников

Миронов увязывает идею медкабинетов с тем, что модернизация стандартов, как правило, ведет к росту требований и объема занятий. По его словам, многим детям уже сейчас "тяжело", и это отражается на здоровье. Поэтому, считает он, вместе с реформой учебного процесса государство должно усилить контроль за состоянием школьников — чтобы медицинская помощь была доступна не эпизодически, а постоянно.

Он отдельно подчеркивает, что "грандиозные" планы по обновлению содержания и оснащения школ не должны идти отдельно от вопросов профилактики. В его логике школьная медицина — это не дополнение "по желанию", а инфраструктура, которая помогает выдерживать темп обучения без ухудшения самочувствия.

Почему "85% медкабинетов" не означает реальную доступность врача

Миронов обращает внимание на разрыв между отчетной цифрой и фактической практикой. По его словам, медкабинеты формально работают в 85% российских школ, но это не означает, что там постоянно дежурит врач, фельдшер или медсестра. На практике медики нередко приезжают один-два раза в неделю, потому что одновременно числятся в нескольких организациях, включая поликлиники.

Из-за такой схемы кабинет существует "на бумаге", а регулярного наблюдения и быстрой реакции на ухудшение состояния ребенка может не быть. Именно этот разрыв, по его мнению, и нужно закрыть — иначе контроль здоровья учащихся остается фрагментарным и зависит от расписания выездов.

Что именно предлагает Миронов и к кому обращается

Депутат настаивает, что медкабинеты должны появиться в каждой школе и работать как постоянно действующая структура. Его требование включает и кадровую часть: школьный врач или фельдшер, по его словам, должен быть "постоянно рядом с детьми", а не приезжать по графику. Для решения вопроса он предлагает задействовать Минпросвещения совместно с Минздравом и региональными властями — то есть рассматривать задачу как межведомственную.

Таким образом, инициатива "Справедливой России" подается как обязательное сопровождение образовательных преобразований. В фокусе — не только качество обучения и оборудование кабинетов 10-11 классов, но и системный, ежедневный медицинский контроль в школах.

