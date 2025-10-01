Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Школьная парта
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:11

Дети жалуются на рвоту и жар, но официально всё "штатно": странности в школе №122

В школе №122 Екатеринбурга взяли пробы питания после слухов о заболевших детях

В социальных сетях появились сообщения о возможном массовом отравлении в школе № 122 Екатеринбурга. Родители писали в чатах о случаях тошноты, рвоты и повышенной температуры у детей.

Проверка Роспотребнадзора

На фоне слухов в учебное заведение приехали сотрудники Роспотребнадзора. Они взяли пробы школьного питания, чтобы исключить возможность заражения через еду.

Версия из соцсетей

Telegram-канал "Злой ЕКБ" утверждает:

"Школа 122, массовое отравление детей со вчерашнего дня. Тошнота, рвота, температура. Об этом говорят данные из родительских чатов".

Именно эта публикация вызвала резонанс и обсуждения среди родителей.

Позиция школы

В самой школе информацию о массовом заболевании учеников отрицают. В беседе с корреспондентом URA. RU руководство учебного заведения заявило:

"Никакого отравления нет, и ситуация штатная. У нас побывал Роспотребнадзор, взяли пробы. Имеет место сезонное заболевание ОРВИ, как и везде, но это не эпидемия. На данный момент из 1550 детей отсутствуют 8% именно из-за вирусных инфекций и по семейным обстоятельствам".

Таким образом, официальная версия сводится к сезонному росту заболеваемости, а не к вспышке пищевого отравления.

