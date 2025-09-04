В Кузнецке школьников будут оценивать не только по предметам, но и по подтягиваниям

В Кузнецке планируют внедрить новый проект, направленный на повышение уровня физической подготовки школьников. По итогам учебного года лучшие школы и педагоги получат награды: образовательные учреждения — материально-техническое оснащение, а учителя — денежные премии.

Как будет работать система

О проекте рассказали 2 сентября на совещании в администрации города. Глава Кузнецка Сергей Златогорский пояснил:

"Даём учебный год, мерим исходную ситуацию и в конце года мерим, кто чего достиг. Те школы, которые получат наилучшие результаты, будут премированы различной материально-технической базой. И персонально будут премированы педагоги — деньгами".

Каких результатов ждут

Златогорский обозначил ориентиры для школьников:

подтягивания — не менее 10 раз;

бег на 1 км — за 3,5 минуты.

По его словам, эти показатели станут базой для дальнейшего развития спортивных навыков у подростков.

"Не защитник Отечества, а вечный пациент"

Ещё весной глава города обращал внимание на низкую вовлечённость молодёжи в спорт. Он поделился наблюдением:

"Еду вчера — стоит: спинка кругленькая, фигурка как у Карлсона, мордочка в прыщах вся — и с пивом. Это не защитник Отечества и не отец семьи будущий — это вечный пациент!"

Златогорский поручил школам создать систему, при которой все мальчики, не имеющие медицинских ограничений, будут заниматься спортом регулярно.

Итог