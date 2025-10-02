Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:17

Муфтий призвал к пониманию: школьницам в Нижневартовске запретили носить хиджабы

Департамент образования Нижневартовска утвердил запрет на хиджабы и никабы в школах

С 3 сентября 2025 года в школах Нижневартовска официально запретили ношение хиджабов и никабов во время занятий. Решение городского департамента образования вызвало общественный резонанс, и муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов обратился к родителям с призывом отнестись к ограничениям с пониманием.

Позиция муфтия

Комментарий Саматова был опубликован властями округа в telegram-канале:

"Девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий. Если же вопрос принципиален, следует подобрать образовательную организацию, в которой это допускается".

В качестве альтернативы родителям также предложено рассмотреть вариант домашнего обучения.

Почему введены ограничения

Региональные власти объяснили, что единые требования к внешнему виду помогают создать равные условия для всех школьников.

Ссылаясь на новый государственный стандарт, вступивший в силу в сентябре 2025 года, в правительстве уточнили:

  • школьная форма должна быть удобной и светской,

  • ношение религиозной атрибутики не допускается.

Хотя нормы носят рекомендательный характер, образовательные учреждения имеют право самостоятельно утверждать дресс-код.

