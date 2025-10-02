Муфтий призвал к пониманию: школьницам в Нижневартовске запретили носить хиджабы
С 3 сентября 2025 года в школах Нижневартовска официально запретили ношение хиджабов и никабов во время занятий. Решение городского департамента образования вызвало общественный резонанс, и муфтий ХМАО Тагир хазрат Саматов обратился к родителям с призывом отнестись к ограничениям с пониманием.
Позиция муфтия
Комментарий Саматова был опубликован властями округа в telegram-канале:
"Девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий. Если же вопрос принципиален, следует подобрать образовательную организацию, в которой это допускается".
В качестве альтернативы родителям также предложено рассмотреть вариант домашнего обучения.
Почему введены ограничения
Региональные власти объяснили, что единые требования к внешнему виду помогают создать равные условия для всех школьников.
Ссылаясь на новый государственный стандарт, вступивший в силу в сентябре 2025 года, в правительстве уточнили:
-
школьная форма должна быть удобной и светской,
-
ношение религиозной атрибутики не допускается.
Хотя нормы носят рекомендательный характер, образовательные учреждения имеют право самостоятельно утверждать дресс-код.
