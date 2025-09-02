Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ребенок делает уроки
Ребенок делает уроки
© freepik.com is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:02

Рабочее место школьника формирует не только оценки, но и характер

Нейропсихолог Валентина Паевская рассказала, как правильно организовать рабочее место школьника

Когда ребёнок идёт в школу, его комната перестаёт быть только пространством для игр и сна. Теперь здесь появляется рабочая зона — место, где школьник будет учиться, читать, рисовать и заниматься хобби. Правильная организация этого пространства напрямую влияет на концентрацию, интерес к учёбе и даже осанку ребёнка.

Рабочий стол: от парты до подросткового стола

Для младших школьников лучше всего подойдёт регулируемая парта. Она "растёт" вместе с ребёнком, а правильная высота позволяет сидеть с прямой спиной, уперев локоть в стол под углом 90 градусов. Минимальная ширина столешницы — 120 см, этого достаточно для учебников, тетрадей и ноутбука.

Детский нейропсихолог Валентина Паевская рекомендует ставить в комнате два стола: один — для учёбы, второй — для творчества.

"Идеально в детской комнате поставить два стола: один — для учёбы и уроков, второй — для творчества и хобби", — говорит Валентина Паевская.

Так ребёнок разделяет учёбу и отдых: на одном столе порядок, на другом — творческий хаос.

Для подростков важно предусмотреть больше места — ширина столешницы от 60 см. Стол становится центром жизни: здесь и уроки, и компьютер, и общение с друзьями.

Стул: залог здоровой осанки

Стул нужно подбирать индивидуально, с примеркой. Ноги должны доставать до пола, спина — опираться на спинку. Лучше выбирать эргономичные модели с регулировкой.

Если ребёнок гиперактивный, подойдут динамические стулья, слегка двигающиеся за счёт пружины. Для детей с проблемами осанки полезны коленные стулья, которые снимают нагрузку с поясницы. Геймерские кресла хороши для игр, но не подходят для длительной учёбы — лучше универсальное эргономичное кресло.

Организация пространства и хранения

Рабочая зона должна быть максимально "чистой" визуально: никаких игрушек, плакатов и лишнего декора перед глазами. Всё необходимое для учёбы должно храниться под рукой — в органайзерах, ящиках или встроенных пеналах.

Книги и материалы для творчества лучше ставить в нижние ящики — туда, куда ребёнок может легко дотянуться. А мусорное ведро стоит поставить под стол уже в 4-5 лет — это помогает поддерживать порядок.

Полезный элемент — глобус или атласы. Если расположить их на видном и доступном месте, они будут стимулировать интерес к миру и учёбе.

Родители и учебная зона

Рабочее место ребёнка — только для него. Родителям не нужно организовывать рядом место для совместных занятий.

"Родителю в принципе не нужно делать уроки вместе с ребёнком", — подчёркивает Валентина Паевская.

Задача родителей — не дублировать учителя, а создать условия, при которых ребёнок учится сам планировать время и справляться с заданиями.

Итог

Грамотно оборудованное рабочее место делает школьника более внимательным, помогает ему учиться с интересом и формирует самостоятельность. Пространство должно быть удобным, функциональным и при этом не перегруженным деталями.

