Конфликты между школьниками выросли на треть: что стоит за этой тенденцией

Рост числа конфликтов среди учащихся в петербургских школах отражает общую тенденцию к повышению агрессии в ближайшем окружении и деградации института воспитания, отметила в беседе с NewsInfo детский нейропсихолог Кира Макарова. По словам эксперта, резкое увеличение жалоб на треть указывает на системную проблему, требующую комплексного подхода.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на пресс-конференции заявила, что количество обращений по поводу школьных драк и травли выросло на тридцать процентов по сравнению с 2025 годом. Параллельно с этими процессами Минпросвещения утвердило новый порядок разбора школьных конфликтов, который призван систематизировать работу педагогов с подобными инцидентами.

Макарова подчеркивает, что школа является слепком социума, где ребенок осваивает правила жизни и учится взаимодействовать с окружающими. Тем не менее в образовательной среде наблюдается опасный перекос: фокус смещен исключительно на обучение, тогда как воспитательная функция отходит на второй план.

"Это отголоски состояния общества. Школа это модель социума. Дело не в морализме, а дело в том, что без института воспитания школьного все несется в тар-тарары. Дети как будто не знают, не ведают того, что школа это место, где нужно уважать друг друга, помогать друг другу", — отметила Макарова.

Специалист уверена, что причина такой ситуации кроется в снижении роли семьи и школы в передаче культурных ценностей. Дети все чаще предоставлены сами себе, а общая нервозность общества проникает в учебные классы. В текущих условиях, когда авторитет учителя в школах снизился, педагогам становится сложнее выступать наставниками, которые прививают нормы уважения к сверстникам и старшим.

Эксперт скептически относится к идее, что причиной агрессии может быть нервозность перед экзаменами. Она отмечает, что стресс перед аттестацией — лишь рядовой процесс, который не оправдывает физическое насилие. Негатив накапливается годами, а отсутствие должного культурного взаимодействия в семьях приводит к тому, что дети перестают видеть в человеке личность.

"В человеке культура очень важна. Она ему помогает преодолеть вещи, которые от природы. В нас очень много от природы, культура помогает это преодолеть и воспитание", — пояснила эксперт.

При этом важно учитывать, что именно в раннем возрасте закладываются основы поведения. Нейропсихолог предупреждает: если не начать заниматься развитием ребенка и его ценностными ориентирами, ситуация будет только ухудшаться. Чтобы изменить текущую динамику, семинары по психграмотности охватят тысячи человек по всей стране, что может стать одним из инструментов противодействия насилию.

