Контроль на максимум: школьников ждёт новая карта — и она не про географию
В регионе разрабатывают проект, который позволит родителям лучше контролировать пребывание ребёнка в школе. Об этом 13 сентября рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.
Для чего нужна карта
По словам главы региона, с помощью новой карты родители смогут:
-
отслеживать посещение школы ребёнком,
-
видеть покупки в школьной столовой,
-
при необходимости ограничивать приобретение определённых продуктов.
Когда ждать нововведения?
Проект пока находится в стадии разработки. Точные сроки его запуска не называются. Известно лишь, что карты будут бесплатными для всех учеников.
