Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Школьная доска
Школьная доска
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:18

Контроль на максимум: школьников ждёт новая карта — и она не про географию

В Пензенской области создают школьные карты для контроля посещаемости и питания детей — Мельниченко

В регионе разрабатывают проект, который позволит родителям лучше контролировать пребывание ребёнка в школе. Об этом 13 сентября рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Для чего нужна карта

По словам главы региона, с помощью новой карты родители смогут:

  • отслеживать посещение школы ребёнком,

  • видеть покупки в школьной столовой,

  • при необходимости ограничивать приобретение определённых продуктов.

Когда ждать нововведения?

Проект пока находится в стадии разработки. Точные сроки его запуска не называются. Известно лишь, что карты будут бесплатными для всех учеников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В регионе сотрудники ГАИ выявили 134 нарушения выезда на встречную полосу сегодня в 1:18

Любишь обгонять по встречке — приготовь 7 500 и тапки для ходьбы: рейд пензенских ГАИ шокировал даже бывалых

В Пензе прошёл рейд «Встречная полоса»: инспекторы выявили более сотни нарушений, за которые грозит крупный штраф или лишение прав.

Читать полностью » Микрорайон Барковка в Пензе получит название Прибрежная — гордума 15 сентября сегодня в 0:16

Ты там живёшь, но официально тебя нет: земля у Русеевского карьера выходит из тени

В Пензе микрорайон Барковка получит новое имя — Прибрежная. Жители ждали этого шага, чтобы наконец оформить адреса своим домам.

Читать полностью » Городская дума Пензы согласовала передачу зданий на улице Гладкова в муниципальную собственность вчера в 23:17

В центре Пензы может исчезнуть пожарная часть — ради нового благоустройства

Город Пенза безвозмездно получит здания и землю на улице Гладкова. Депутаты уже обсудили планы по их дальнейшей судьбе возле цирка.

Читать полностью » Мэр Кузнецка: у половины выпускников школ третья группа здоровья вчера в 22:17

От армии до семьи: почему здоровье выпускников стало темой №1 в Кузнецке

В Кузнецке больше половины юношей-выпускников оказались с третьей группой здоровья. Мэр потребовал разобраться, что стоит за тревожными цифрами.

Читать полностью » Замглавы администрации Усманов: у Привокзальной площади Пензы-I введут платную парковку 12.09.2025 в 19:11

Провожать и встречать — бесплатно, стоять дольше — за деньги: у пензенского вокзала появится новая стоянка

На Привокзальной площади Пензы-I вводят платную парковку. Планируется до часа бесплатного времени для встречающих и провожающих пассажиров.

Читать полностью » В Пензе тариф на холодную воду хотят поднять до 16% из-за износа сетей — обсуждение в гордуме 12.09.2025 в 18:11

Холодная вода станет горячей темой: где тарифы могут повысить выше федерального лимита

В Пензе предложили повысить тариф на холодную воду в 2026 году на 16%, мотивируя это износом сетей. Депутаты идею обсудили, но большинство выступили против.

Читать полностью » Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета 12.09.2025 в 17:11

Депутаты требуют спасать пензенцев от цифровой изоляции: предлагают субсидии и Wi-Fi-точки

В Пензе предлагают создать рабочую группу по решению проблем с интернетом: жители частного сектора жалуются на полное отсутствие связи и доступа к госуслугам.

Читать полностью » В регионе появится комиссия для рассмотрения жалоб педагогов на ущемление чести и трудовых прав 12.09.2025 в 16:11

Когда репутация дороже зарплаты: для учителей запустят механизм защиты достоинства

В Пензенской области создают комиссию для защиты чести и достоинства педагогов. Она займётся случаями нарушения профэтики и вынесет рекомендации по их разрешению.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Фосфорная мука или суперфосфат: сравнительный анализ удобрений для осеннего сада
Спорт и фитнес

Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента
Технологии

NXPort анонсировала мини-док-станцию для eGPU с БП на 650 Вт после релиза Gigabyte
Авто и мото

Производство седана Solaris HS в Санкт-Петербурге завершено — Автостат
ПФО

Двух амурских тигрят перевезли из Хабаровского края в Казань для размещения в зооботсаду
Туризм

Эксперты рассказали, в каких рядах самолёта слабее ощущается турбулентность
Красота и здоровье

ВЦИОМ назвал врачей абсолютными лидерами профессий, сохраняющих значимость десятилетиями
Наука

Томография раскрыла происхождение мумии из Лозанны — она принадлежала аймара из Боливии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet