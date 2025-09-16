Контроль на максимум: школьников ждёт новая карта — и она не про географию

В регионе разрабатывают проект, который позволит родителям лучше контролировать пребывание ребёнка в школе. Об этом 13 сентября рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Для чего нужна карта

По словам главы региона, с помощью новой карты родители смогут:

отслеживать посещение школы ребёнком,

видеть покупки в школьной столовой,

при необходимости ограничивать приобретение определённых продуктов.

Когда ждать нововведения?

Проект пока находится в стадии разработки. Точные сроки его запуска не называются. Известно лишь, что карты будут бесплатными для всех учеников.