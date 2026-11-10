Школьников хотят знакомить с профессиями раньше: почему пятый класс оказался под вопросом

Акцент на приучение к труду и знакомство с выдающимися личностями должен стать приоритетом для учеников младших классов, уверен доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, почему форсирование выбора будущей специальности в возрасте 10-11 лет может быть преждевременным.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог призвал не спешить с переносом старта профориентации на 5-й класс, ведь в этом возрасте представление о профессиях только формируется. Такие изменения стоит внедрять с осторожностью, сказал сенатор.

Профессор согласился с позицией парламентария, отметив, что в пятом классе важно сосредоточиться на базовых ценностях. По мнению профессора, вместо раннего тестирования и узкоспециализированного выбора, детям необходимо прививать уважение к трудовым подвигам и знакомить их с историей страны через достижения людей труда.

Важно понимать, что общественно-полезный труд способствует гармоничному развитию личности. Эксперт подчеркнул, что осознанные предпочтения начинают формироваться лишь к концу седьмого класса, а активную фазу подготовки к будущей карьере целесообразно начинать в восьмом и девятом классах.

"В пятом классе надо приучать детей к труду. Надо трудовым навыкам обучать, а не взрывать голову изучением профессий. Знакомить с людьми труда, с героями труда. Но целенаправленно профессиональной ориентацией заниматься не стоит", — пояснил Комков.

Специалист добавил, что постепенное вовлечение в деятельность помогает избежать психологического давления. Известно, что избыточная родительская опека и попытки решить все за ребенка могут негативно сказаться на его самостоятельности. Педагог уверен, что именно к завершению основной школы учащиеся становятся способны адекватно оценивать свои силы. В этот период многие уже рассматривают поступление в колледж как альтернативу продолжению учебы в старшей школе.

"После девятого класса будут поступать в профессиональные учебные учреждения профессионального образования, определять свою дорогу профессиональную. Восьмой-девятый класс — это профессиональная ориентация. А в пятом классе не стоит им забивать голову профессиональной ориентацией", — отметил эксперт.

В современных условиях регионы стараются создавать новые площадки для поддержки подрастающего поколения. В частности, инициатива создать молодежные центры карьеры направлена на то, чтобы помочь подросткам найти себя. Однако, даже если время упущено, профессионалы утверждают, что выбрать специальность можно и в более старшем возрасте, главное — подходить к этому вопросу осознанно.

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