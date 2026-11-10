Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
профориентация
профориентация
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:24

Школьников хотят знакомить с профессиями раньше: почему пятый класс оказался под вопросом

Акцент на приучение к труду и знакомство с выдающимися личностями должен стать приоритетом для учеников младших классов, уверен доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, почему форсирование выбора будущей специальности в возрасте 10-11 лет может быть преждевременным.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог призвал не спешить с переносом старта профориентации на 5-й класс, ведь в этом возрасте представление о профессиях только формируется. Такие изменения стоит внедрять с осторожностью, сказал сенатор.

Профессор согласился с позицией парламентария, отметив, что в пятом классе важно сосредоточиться на базовых ценностях. По мнению профессора, вместо раннего тестирования и узкоспециализированного выбора, детям необходимо прививать уважение к трудовым подвигам и знакомить их с историей страны через достижения людей труда.

Важно понимать, что общественно-полезный труд способствует гармоничному развитию личности. Эксперт подчеркнул, что осознанные предпочтения начинают формироваться лишь к концу седьмого класса, а активную фазу подготовки к будущей карьере целесообразно начинать в восьмом и девятом классах.

"В пятом классе надо приучать детей к труду. Надо трудовым навыкам обучать, а не взрывать голову изучением профессий. Знакомить с людьми труда, с героями труда. Но целенаправленно профессиональной ориентацией заниматься не стоит", — пояснил Комков.

Специалист добавил, что постепенное вовлечение в деятельность помогает избежать психологического давления. Известно, что избыточная родительская опека и попытки решить все за ребенка могут негативно сказаться на его самостоятельности. Педагог уверен, что именно к завершению основной школы учащиеся становятся способны адекватно оценивать свои силы. В этот период многие уже рассматривают поступление в колледж как альтернативу продолжению учебы в старшей школе.

"После девятого класса будут поступать в профессиональные учебные учреждения профессионального образования, определять свою дорогу профессиональную. Восьмой-девятый класс — это профессиональная ориентация. А в пятом классе не стоит им забивать голову профессиональной ориентацией", — отметил эксперт.

В современных условиях регионы стараются создавать новые площадки для поддержки подрастающего поколения. В частности, инициатива создать молодежные центры карьеры направлена на то, чтобы помочь подросткам найти себя. Однако, даже если время упущено, профессионалы утверждают, что выбрать специальность можно и в более старшем возрасте, главное — подходить к этому вопросу осознанно.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Погоня за баллами ЕГЭ лишает школьников важнейших знаний: цена поступления оказалась высокой 30.10.2026 в 15:14

Эксперт по образованию Руслан Ткаченко объяснил NewsInfo, почему Ш школьники отказываются от полноценного образования в погоне за баллами на экзаменах.

Читать полностью » Бабушка снова передает пирожки и соленья: это не всегда говорит о желании угостить 29.10.2026 в 16:15

Психолог Алена Леонова рассказала NewsInfo о скрытых сигналах пожилых родственников о недостатке внимания.

Читать полностью » Развелись, а квартиру так и не разделили: чем оборачивается экономия на отдельном жилье 28.10.2026 в 17:50

Психолог Надежда Резенова рассказала NewsInfo о последствиях совместного проживания с бывшими партнерами в одной квартире.

Читать полностью » Врач сказал одно, пациент услышал другое: это нововведение может положить конец давним спорам 28.10.2026 в 16:39

Юрист Александр Бенхин прокомментировал NewsInfo инициативу по аудиофиксации в медучреждениях.

Читать полностью » Россияне все чаще ищут тайных хозяев мира: что заставляет образованных людей верить в заговор 28.10.2026 в 15:58

Психолог Марианна Абравитова объяснила NewsInfo, почему в условиях нестабильности наблюдается рост интереса к конспирологическим теориям.

Читать полностью » Чужое богатство меняет собственные амбиции: почему успешные друзья заставляют стремиться к большему 28.10.2026 в 12:57

Психолог Людмила Полянова рассказала NewsInfo, как успешные друзья могут изменить вашу жизнь и амбиции.

Читать полностью » Маткапитал может получить новое назначение: семьи смогут использовать его там, где раньше был запрет 27.10.2026 в 17:29

Эксперт по семейной политике Элина Жгутова прокомментировала NewsInfo новые инициативы по применению материнского капитала.

Читать полностью » Бабушкин гардероб внезапно стал моднее дорогих бутиков: эти старые вещи снова на пике популярности 26.10.2026 в 16:53

Стилист Анна Скороходова объяснила NewsInfo, как современная мода черпает вдохновение из прошлого.

Читать полностью »

Новости
Технологии
MBDA разработает семейство дальнобойных ракет Stratus для поражения наземных и морских целей
Страховку включили в стоимость автомобиля без спроса: покупателям стоит знать об одном нюансе
Красота и здоровье
Иммунитет не включается по щелчку: сезон гриппа выявил слабое место популярного способа профилактики
Технологии
Франция заказала крупный боевой подводный дрон: создание автономного хищника изменит баланс сил в океане
Телефон подключён, а проценты еле ползут: в Lada Vesta проверили штатные USB на деле
Советы и рекомендации
Зарплату назвали, а условия не обсудили: эта ошибка на собеседовании может дорого обойтись
Советы и рекомендации
Шея затекает, поясница ноет: эти упражнения помогают телу пережить рабочий день
Технологии
ИИ перестает быть просто программой: почему встал вопрос о сознании нейросети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet