Безопаснее, тише, экономичнее: школьный транспорт Крыма выходит на новый уровень

Крымские школы пополнились новым транспортом — парк ученических автобусов в республике расширился на 40 единиц марки ПАЗ. Эта поставка стала частью федеральной программы обновления автопарка для образовательных учреждений. По словам властей региона, обновление позволит повысить безопасность и комфорт школьных маршрутов, особенно в отдалённых населённых пунктах.

"Машины полностью соответствуют современным требованиям безопасности, надёжности и удобству. На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей", — заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

Новая техника — в каждом районе

Из 40 автобусов, доставленных в Крым, 23 прибыли в октябре, а 17 — ещё летом. Новые машины распределили между Армянском, Алуштой, а также Симферопольским, Джанкойским, Красноперекопским, Первомайским, Ленинским, Сакским и Красногвардейским районами. Это позволит обеспечить ежедневные поездки более 23 тысяч школьников из 764 сёл и посёлков региона.

Глава правительства напомнил, что школьные маршруты Крыма проходят как по горным дорогам, так и по сельской местности, поэтому состояние транспорта играет ключевую роль. Надёжность ПАЗов в таких условиях уже проверена временем — эти модели специально адаптированы для эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях.

Сравнение: старый и новый автопарк