Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автобус
Автобус
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:28

Безопаснее, тише, экономичнее: школьный транспорт Крыма выходит на новый уровень

В Крыму обновили парк школьных автобусов — поступило 40 новых ПАЗов

Крымские школы пополнились новым транспортом — парк ученических автобусов в республике расширился на 40 единиц марки ПАЗ. Эта поставка стала частью федеральной программы обновления автопарка для образовательных учреждений. По словам властей региона, обновление позволит повысить безопасность и комфорт школьных маршрутов, особенно в отдалённых населённых пунктах.

"Машины полностью соответствуют современным требованиям безопасности, надёжности и удобству. На их закупку из федерального бюджета было выделено 108 млн рублей", — заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

Новая техника — в каждом районе

Из 40 автобусов, доставленных в Крым, 23 прибыли в октябре, а 17 — ещё летом. Новые машины распределили между Армянском, Алуштой, а также Симферопольским, Джанкойским, Красноперекопским, Первомайским, Ленинским, Сакским и Красногвардейским районами. Это позволит обеспечить ежедневные поездки более 23 тысяч школьников из 764 сёл и посёлков региона.

Глава правительства напомнил, что школьные маршруты Крыма проходят как по горным дорогам, так и по сельской местности, поэтому состояние транспорта играет ключевую роль. Надёжность ПАЗов в таких условиях уже проверена временем — эти модели специально адаптированы для эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях.

Сравнение: старый и новый автопарк

Показатель Ранее используемые автобусы Новые автобусы ПАЗ
Средний возраст техники 10-15 лет Новые, 2024 года выпуска
Состояние кузова и шасси Износ, частые поломки Улучшенная антикоррозийная защита
Безопасность Отсутствие современных систем ABS, ремни на каждом сиденье, видеонаблюдение
Комфорт Жёсткая подвеска, шум Эргономичные сиденья, климат-контроль
Экономичность Высокий расход топлива Современные экологичные двигатели Евро-5

Обновление автопарка позволит снизить расходы на ремонт и топливо, а главное — обеспечит детям безопасные поездки, даже если школа находится за десятки километров от дома.

Советы: как организовать безопасный школьный маршрут

  1. Проверяйте состояние техники перед выездом: давление в шинах, исправность ремней и тормозной системы.

  2. Обучайте водителей правилам перевозки детей — многие регионы внедряют специальные курсы.

  3. Устанавливайте GPS-трекеры, чтобы родители и школы могли отслеживать маршрут.

  4. Используйте страховку, покрывающую не только транспорт, но и пассажиров.

  5. Разрабатывайте расписание, чтобы дети не спешили — опоздания часто приводят к нарушению правил безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономить на техобслуживании.
    Последствие: внезапные поломки и срывы рейсов.
    Альтернатива: плановые проверки каждые 10 тыс. км.

  • Ошибка: игнорировать погодные условия.
    Последствие: заносы и аварии на скользких дорогах.
    Альтернатива: сезонная смена шин, система антипробуксовки.

  • Ошибка: перегруз автобуса.
    Последствие: повышенный риск травм при торможении.
    Альтернатива: контроль числа пассажиров, дублирующие маршруты.

А что если… школьный транспорт станет "умным"?

Во многих регионах России уже тестируют автобусы с интеллектуальными системами: камеры распознавания лиц, датчики усталости водителя, автоматическое оповещение родителей о прибытии ребёнка в школу. Если такие технологии появятся и в Крыму, это станет логичным шагом вперёд — особенно для маршрутов в горных районах, где связь нестабильна.

Плюсы и минусы обновления автопарка

Плюсы Минусы
Повышение безопасности детей Высокая нагрузка на местные гаражи (техобслуживание новых моделей)
Экономия топлива и времени Необходимость переобучения водителей
Меньше выбросов — экологический эффект Дополнительные расходы на страхование
Комфорт и тишина в салоне Требуется обновление стоянок и ангаров

FAQ

Как выбрать школьный автобус?
Важно учитывать вместимость, высоту потолков, наличие ремней, ABS и системы оповещения. Для сельских маршрутов лучше брать модели с усиленной подвеской.

Сколько стоит один автобус?
Средняя цена школьного ПАЗа — около 2,7 млн рублей. Стоимость зависит от комплектации и региона поставки.

Что делать со старыми машинами?
Часть из них проходит капитальный ремонт и остаётся резервом, остальные списывают или передают учреждениям дополнительного образования.

Мифы и правда

  • Миф: новые автобусы быстро ломаются.
    Правда: при правильном обслуживании срок службы ПАЗов превышает 10 лет.

  • Миф: детям всё равно, на чём ездить.
    Правда: уровень шума, вибрации и температура в салоне напрямую влияют на самочувствие и концентрацию.

  • Миф: старые автобусы можно просто подлатать.
    Правда: износ каркаса и устаревшие системы безопасности делают ремонт экономически невыгодным.

3 интересных факта

  • В Крыму действует более 900 школьных маршрутов.
  • Самый длинный путь школьного автобуса в республике — почти 60 км в одну сторону.
  • Первая партия жёлтых ПАЗов поступила на полуостров ещё в 2015 году.

Исторический контекст

После 2014 года Крым начал системное обновление школьного транспорта. Первая крупная закупка — 100 автобусов — прошла в 2016 году. В последующие годы техника обновлялась партиями по 20-50 машин ежегодно. Новая поставка 2025 года стала одной из самых масштабных за последние пять лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крымские биологи сообщили о начале грибного сезона: первые опята и рядовки появились в горах 09.10.2025 в 23:41
Красивые шляпки маскируют опасность — как отличить подарок осени от обмана

После долгого зноя Крым оживает — на яйлах и в лесах появляются первые грибы. Когда ждать белых и как избежать ошибок на тихой охоте?

Читать полностью » Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября 09.10.2025 в 22:20
Осень показала характер: Крым накрывают ливни и штормовой ветер

В Крыму начинаются затяжные дожди и похолодание. Синоптики предупреждают о влиянии южного циклона, который принесёт ветер и осадки почти на всю неделю.

Читать полностью » В Крыму модернизированы лесные питомники для выращивания двух миллионов саженцев в год 09.10.2025 в 21:15
Крым зарастает заново: что скрывается за зелёным перевоплощением полуострова

Крым готовится к зелёному прорыву: сотни гектаров леса, тысячи саженцев и десятки питомников должны вернуть полуострову его природное дыхание уже к 2028 году.

Читать полностью » На агровыставке Золотая осень-2025 Ростовская область заключила два соглашения на 11 млрд рублей 09.10.2025 в 12:26

Ростовская область укрепляет статус одного из самых привлекательных регионов для бизнеса.

Читать полностью » Крым активно развивает санаторно-курортный сектор для привлечения туристов в межсезонье 08.10.2025 в 22:38
Откройте Крым заново: как пройти Большую Крымскую тропу и увидеть полуостров с новой стороны

Крым становится всё более привлекательным курортом в межсезонье благодаря новому выбору маршрутов, СПА-отелей и санаториев с доступными предложениями.

Читать полностью » Аквакультура в Крыму увеличила производство на 17% в 2024 году 08.10.2025 в 20:30
Крымский рыболовный бум: как аквакультура на полуострове уже увеличила производство на 17%

В Крыму активно развивается аквакультура. С поддержкой государства предприятия увеличили объемы производства рыбы и морепродуктов, что способствует экономическому росту региона.

Читать полностью » В Крыму стартовал новый сезон охоты на копытных и пернатую дичь 06.10.2025 в 22:30
Никогда не охотились в Крыму? Вот что вам нужно знать, чтобы не попасть впросак

В новом охотничьем сезоне 2025 года в Крыму охота на копытных и пернатую дичь привлекает внимание тысяч туристов. Узнайте о правилах и видах животных.

Читать полностью » Крым стал лидером осеннего отдыха в России в октябре 2025 года 06.10.2025 в 21:13
Крым — осенний рай России: почему его выбирают миллионы туристов

Крым снова в топе популярных курортов России! Узнайте, почему осенний отдых на полуострове — это отличный выбор, и какие города стоит посетить в октябре.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Oracle Cloud развернёт 50 000 GPU AMD Instinct MI450 для ИИ-инфраструктуры в 2026 году
УрФО
Региональный маткапитал в Тюменской области для многодетных семей составляет 100 тысяч рублей
Дом
Глубокая уборка в ноябре улучшает качество воздуха и снижает аллергенную нагрузку
Садоводство
Агрономы советуют использовать аспирин для рассады и борьбы с грибковыми болезнями
Садоводство
Пересадка орхидеи в кору и уголь после покупки продлевает срок её жизни
Авто и мото
Обновлённый Subaru REX 2025 получил систему интеллектуального полного привода
Спорт и фитнес
Дуэйн Скала Джонсон тренируется шесть раз в неделю и съедает более 6000 калорий ежедневно
Туризм
Flydubai вводит бесплатное питание и развлечения для всех пассажиров эконом-класса с ноября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet