Ошибка родителей: как неправильно выбранный рюкзак калечит спину ребёнка
Неправильно подобранный рюкзак способен стать причиной проблем со здоровьем у ребёнка. Он влияет не только на осанку, но и может вызвать боли в спине и шее, а также способствовать деформации стоп.
Вес рюкзака
Травматолог-ортопед детской поликлиники № 6 Артём Синявин напомнил нормы:
-
пустой рюкзак:
-
начальная школа — до 700 г,
-
средняя и старшая — до 1 кг.
-
-
с учебниками:
-
1-2 класс — до 1,5 кг,
-
3-4 класс — до 2 кг,
-
5-6 класс — до 2,5 кг,
-
7-8 класс — до 3,5 кг,
-
9-11 класс — до 4 кг.
-
Как выбрать правильный рюкзак
-
толстые лямки и жёсткая спинка обязательны;
-
для высоких детей лучше вертикальная модель, для низких — горизонтальная;
-
верх портфеля должен располагаться чуть ниже линии плеч, низ — на уровне талии;
-
поясной ремень помогает равномерно распределять нагрузку.
Правила ношения
"Не разрешайте носить рюкзак на одном плече — центр тяжести смещается, что приводит к деформации позвоночного столба. Правильно надевать его на оба плеча (при ношении сумки на длинном ремне следует менять плечо)", — отметил Синявин.
Кроме того, школьный рюкзак должен иметь светоотражающие элементы — это важно для безопасности ребёнка на дороге.
