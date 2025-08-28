Ошибка родителей: как неправильно выбранный рюкзак калечит спину ребёнка

Неправильно подобранный рюкзак способен стать причиной проблем со здоровьем у ребёнка. Он влияет не только на осанку, но и может вызвать боли в спине и шее, а также способствовать деформации стоп.

Вес рюкзака

Травматолог-ортопед детской поликлиники № 6 Артём Синявин напомнил нормы:

пустой рюкзак : начальная школа — до 700 г, средняя и старшая — до 1 кг.

с учебниками : 1-2 класс — до 1,5 кг, 3-4 класс — до 2 кг, 5-6 класс — до 2,5 кг, 7-8 класс — до 3,5 кг, 9-11 класс — до 4 кг.



Как выбрать правильный рюкзак

толстые лямки и жёсткая спинка обязательны;

для высоких детей лучше вертикальная модель, для низких — горизонтальная;

верх портфеля должен располагаться чуть ниже линии плеч, низ — на уровне талии;

поясной ремень помогает равномерно распределять нагрузку.

Правила ношения

"Не разрешайте носить рюкзак на одном плече — центр тяжести смещается, что приводит к деформации позвоночного столба. Правильно надевать его на оба плеча (при ношении сумки на длинном ремне следует менять плечо)", — отметил Синявин.

Кроме того, школьный рюкзак должен иметь светоотражающие элементы — это важно для безопасности ребёнка на дороге.