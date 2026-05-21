дети на даче
Ирина Малова Опубликована 21.05.2026 в 16:01

Жара ставит учебу на паузу: кто может отменить занятия для младшеклассников уже сейчас

Вопрос о досрочном завершении учебного года из-за экстремально высоких температур стал предметом активных дискуссий из-за жары, отметил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. В комментарии NewsInfo он пояснил правовые механизмы регулирования посещаемости школ в условиях неблагоприятных погодных явлений.

Ранее издание "РИА Новости" сообщило, что с предложением прекратить занятия в общеобразовательных организациях досрочно выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Инициатива была продиктована опасениями, что душные классы в аномальную жару создают прямую угрозу здоровью младших школьников.

Механизм актированных дней, подразумевающий возможность не посещать занятия из-за погодных катаклизмов, является стандартной практикой, говорит эксперт. Ощущение постоянной жажды в летний период часто сопровождается системным сбоем в организме, что требует особого внимания к самочувствию детей, о чем подробно пишут специалисты. Однако, как отметил специалист, в вопросе школьного графика существуют свои нюансы.

"Актированные дни когда экстраординарные низкие температуры, или экстраординарные высокие температуры, или пылевые бури, прочие любые катаклизмы, люди сидят дома, не учатся. Экстраординарная жара уже заканчивается. В Москве ожидается понижение температуры до пятнадцати градусов, никакие дополнительные меры не нужны. Кто хочет учиться, тот пусть учится", — отметил Деревягин.

При этом метеочувствительность может осложнять адаптацию, так как повседневные привычки влияют на реакцию сосудов в периоды климатических скачков. По словам специалиста, у родителей уже есть законные методы регулирования посещаемости.

"У родителей есть такое право на запланированный пропуск. Ребенок не прогуливает школу, он просто не является по каким-то обстоятельствам. У родителей всегда такое право есть. Власти региона могут объявить актированные дни, у них такое право есть, в соответствии с погодными условиями", — пояснил эксперт.

Важно помнить, что даже при кратковременном нахождении на улице в пик активности солнца, необходимо использовать средства для защиты от ультрафиолета. Решение об остановке учебного процесса обычно принимается на муниципальном уровне с учетом специфики региона, что подтверждают данные о ветровых и температурных нагрузках в северных городах, где подобные паузы в занятиях имеют критическое значение для безопасности учащихся.

Кроме того, стоит учитывать, что организм теряет энергию из-за теплового воздействия, что делает пребывание в душных кабинетах крайне неэффективным. Также в медицинских кругах нередко напоминают, как важно вовремя распознать симптомы перегрева для предотвращения серьезных осложнений.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

