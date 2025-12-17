Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Происшествия
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:19

Школа, нож, несовершеннолетний преступник: почему приговор может оказаться суровее, чем кажется

Подростку за нападение на школу в посёлке Горки-2 грозит до 10 лет тюрьмы — Багатурия

Нападение на школу в подмосковном Одинцово вновь поставило вопрос о юридических последствиях подобных преступлений, особенно когда речь идёт о несовершеннолетних. Закон предусматривает для таких случаев строгие меры, однако итоговое решение зависит от целого ряда факторов, включая результаты экспертиз. Об этом сообщает NEWS. ru со ссылкой на комментарий адвоката.

Какое наказание может грозить подростку

Подростку, напавшему с ножом на школу в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа, может быть назначено до 10 лет лишения свободы. Такую оценку в разговоре с NEWS. ru дал адвокат и юрист Вадим Багатурия. По его словам, именно такой срок является максимальным в рамках возможной квалификации преступления.

Эксперт уточнил, что окончательная мера ответственности будет зависеть от выводов следствия и суда. В частности, ключевым фактором станет психическое состояние нападавшего на момент совершения преступления, которое устанавливается в ходе судебно-психиатрической экспертизы.

Возможность принудительного лечения

Багатурия отметил, что если экспертиза признает подростка невменяемым, уголовного наказания в классическом виде не последует. В этом случае суд может принять решение о направлении его на принудительное медицинское лечение. Такая мера применяется, когда человек не способен осознавать характер и опасность своих действий.

Юрист подчеркнул, что подобная практика используется именно для защиты общества и самого подростка. Лечение в специализированном учреждении в таких случаях рассматривается как альтернатива лишению свободы.

Типичная практика по таким делам

Если же подросток будет признан вменяемым, то, как правило, суды назначают реальные сроки. По словам Багатурии, чаще всего наказание составляет от восьми до девяти лет лишения свободы.

"По таким делам обычно назначают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до девяти лет", — заявил адвокат и юрист Вадим Багатурия.

При этом он пояснил, что отбывать наказание несовершеннолетний будет в детской воспитательной колонии. После достижения 18 лет осуждённый, как правило, остаётся там ещё на год, а затем переводится в колонию общего режима. Такой порядок предусмотрен действующим законодательством и применяется в случаях тяжких преступлений.

От чего зависит итоговое решение суда

Юрист напомнил, что при вынесении приговора суд учитывает совокупность обстоятельств: тяжесть содеянного, последствия для пострадавших, возраст обвиняемого и его психическое состояние. Именно поэтому диапазон возможного наказания достаточно широк.

Эксперты подчёркивают, что подобные дела всегда рассматриваются индивидуально, а ключевым элементом остаётся заключение специалистов и правовая оценка действий подростка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пострадавших при нападении в школе Одинцово доставили в центр Рошаля вчера в 13:43
После нападения в школе Одинцово детей экстренно госпитализировали — службы работают на месте

Нападение в школе Одинцово оставило три раненых и один погибший. Только что пострадавшие дети были направлены в больницу — что происходит сейчас?

Читать полностью » Металлоискатель в Успенской СОШ, где 16 декабря произошло нападение, был выключен вчера в 12:41
Металлоискатель был, но не сработал: детали нападения в Успенской школе

Подросток с ножом прошёл в школу через неработающий контроль: охранник ранен, при нападавшем нашли оружие и предмет, похожий на СВУ.

Читать полностью » Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC 15.12.2025 в 15:23
Вулкан Камчатки молчит, но земля стонет: мощное землетрясение заставило дрожать побережье

Мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Магнитуда толчков составила 5,6, но информации о пострадавших пока нет.

Читать полностью » Атака дронов нарушает работу критической инфраструктуры — Слюсарь 15.12.2025 в 8:04
Атака без прямого попадания, но с тяжёлыми последствиями: районы Ростовской области остались без воды

Повреждение ЛЭП после атаки беспилотников привело к остановке водозабора в Каменском районе и оставило без воды несколько населённых пунктов.

Читать полностью » Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Разрушительный ветер и ожидание худшего: власти Южных Курил ввели режим готовности

Ураганный циклон с ветром свыше 35 м/с вызвал отключения света и повреждения домов на Южных Курилах, вынудив службы работать в режиме ЧС.

Читать полностью » Росавиация вводит ограничения на полёты в трёх аэропортах юга России — ТАСС 15.12.2025 в 3:40
Южное направление сорвалось за одну ночь: аэропорты ушли в режим ограничений

Аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного временно приостановили приём и отправку самолётов из-за ограничений, введённых для безопасности полётов.

Читать полностью » МЧС: На поиски пропавших у Ослянки туристов направили 22 спасателя 14.12.2025 в 23:07
Снег, метель и тишина: у горы Ослянка вторые сутки ищут пропавших туристов

У горы Ослянка продолжаются поиски группы туристов из Свердловской области: людей ищут спасатели и волонтёры, операции мешают метель и мороз.

Читать полностью » В Свердловской области ищут группу из 13 снегоходчиков, не вернувшихся с маршрута — Известия 14.12.2025 в 20:07
Следы есть, связи нет: загадочное исчезновение 13 снегоходчиков в Свердловской области

В горах Свердловской области ищут 13 снегоходчиков, пропавших после выхода на Ослянку. Что известно о маршруте и почему поиски зашли в тупик.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Охранница признала вину после нападения в школе — ТАСС
Наука
Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI
Наука
Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер
Авто и мото
Продажи премиальных китайских авто в РФ упали в разы — Известия
Авто и мото
Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews
Авто и мото
Китайские производители наращивают долю на рынке электромобилей Европы — Reuters
Туризм
Мечеть Ала ад-Дина в Конье стала старейшей в городе
Еда
Шеф-повар Гордон Рамзи готовит болтунью в холодной кастрюле со сливочным маслом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet