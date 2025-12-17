Школа, нож, несовершеннолетний преступник: почему приговор может оказаться суровее, чем кажется

Нападение на школу в подмосковном Одинцово вновь поставило вопрос о юридических последствиях подобных преступлений, особенно когда речь идёт о несовершеннолетних. Закон предусматривает для таких случаев строгие меры, однако итоговое решение зависит от целого ряда факторов, включая результаты экспертиз. Об этом сообщает NEWS. ru со ссылкой на комментарий адвоката.

Какое наказание может грозить подростку

Подростку, напавшему с ножом на школу в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа, может быть назначено до 10 лет лишения свободы. Такую оценку в разговоре с NEWS. ru дал адвокат и юрист Вадим Багатурия. По его словам, именно такой срок является максимальным в рамках возможной квалификации преступления.

Эксперт уточнил, что окончательная мера ответственности будет зависеть от выводов следствия и суда. В частности, ключевым фактором станет психическое состояние нападавшего на момент совершения преступления, которое устанавливается в ходе судебно-психиатрической экспертизы.

Возможность принудительного лечения

Багатурия отметил, что если экспертиза признает подростка невменяемым, уголовного наказания в классическом виде не последует. В этом случае суд может принять решение о направлении его на принудительное медицинское лечение. Такая мера применяется, когда человек не способен осознавать характер и опасность своих действий.

Юрист подчеркнул, что подобная практика используется именно для защиты общества и самого подростка. Лечение в специализированном учреждении в таких случаях рассматривается как альтернатива лишению свободы.

Типичная практика по таким делам

Если же подросток будет признан вменяемым, то, как правило, суды назначают реальные сроки. По словам Багатурии, чаще всего наказание составляет от восьми до девяти лет лишения свободы.

"По таким делам обычно назначают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до девяти лет", — заявил адвокат и юрист Вадим Багатурия.

При этом он пояснил, что отбывать наказание несовершеннолетний будет в детской воспитательной колонии. После достижения 18 лет осуждённый, как правило, остаётся там ещё на год, а затем переводится в колонию общего режима. Такой порядок предусмотрен действующим законодательством и применяется в случаях тяжких преступлений.

От чего зависит итоговое решение суда

Юрист напомнил, что при вынесении приговора суд учитывает совокупность обстоятельств: тяжесть содеянного, последствия для пострадавших, возраст обвиняемого и его психическое состояние. Именно поэтому диапазон возможного наказания достаточно широк.

Эксперты подчёркивают, что подобные дела всегда рассматриваются индивидуально, а ключевым элементом остаётся заключение специалистов и правовая оценка действий подростка.