Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин
Владимир Путин
© en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Россия
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:16

Нападение в подмосковной школе получило международный отклик: Кремль сделал заявление

Путин выразил Рахмону соболезнования из-за гибели школьника

Трагедия в подмосковной школе, где в результате нападения погиб десятилетний мальчик — гражданин Таджикистана, стала предметом обсуждения на высшем уровне. Случившееся вызвало официальный отклик Москвы и Душанбе, а обстоятельства происшествия взяты под контроль российских властей. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Реакция президентов

Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка. Российский лидер подчеркнул, что произошедшее стало тяжелым ударом не только для семьи погибшего, но и для двусторонних отношений, где вопросы безопасности граждан имеют принципиальное значение.

Президент РФ также заверил таджикистанскую сторону, что расследование будет доведено до конца.

"Виновные будут наказаны", — пообещал президент России Владимир Путин.

Эти слова были адресованы Эмомали Рахмону и прозвучали в контексте обсуждения мер ответственности и правоприменительной практики.

Обстоятельства трагедии

Нападение произошло 16 декабря в Успенской школе Одинцовского округа Подмосковья. В результате инцидента погиб десятилетний школьник — гражданин Таджикистана. Подробности нападения официально не раскрываются, однако сам факт гибели ребенка на территории образовательного учреждения вызвал широкий общественный резонанс.

Международный и правовой контекст

Случившееся затрагивает не только внутреннюю повестку, но и межгосударственные отношения России и Таджикистана. Гибель несовершеннолетнего иностранного гражданина на территории России требует особого внимания к соблюдению правовых процедур и прозрачности расследования.

Заявление Владимира Путина о неизбежности наказания виновных рассматривается как сигнал о готовности российских властей дать жесткую правовую оценку произошедшему. В подобных ситуациях акцент делается на ответственности и недопустимости насилия в образовательных учреждениях, независимо от гражданства пострадавших.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

СК возобновил дело об убийстве 2002 года в Туле — СК России сегодня в 16:57
Преступление 2002 года напомнило о себе: старый конфликт закончился новым арестом

В Туле раскрыли убийство, совершённое в 2002 году. Следствие возобновили спустя 23 года, подозреваемый задержан и арестован.

Читать полностью » Продажи новостроек в России снизились на 4,2% за 2025 год — Движение.ру сегодня в 16:57
Рынок новостроек дал трещину: спрос падает, а рост держится лишь в нескольких миллионниках

Продажи новостроек в 2025 году снизились почти по всей стране, и лишь шесть городов-миллионников смогли превзойти прошлогодние показатели.

Читать полностью » Загрузка гостиниц Тамбовской области превысила 85% на Новый год — ТАСС сегодня в 16:57
Новый год без свободных мест: региональные гостиницы стремительно закрывают бронирование

Гостиницы Тамбовской области заполнены более чем на 85%: туристы активно бронируют туры и экскурсии на новогодние праздники.

Читать полностью » Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму сегодня в 14:48
Мошенничество с угрожающим предлогом: 390 тысяч рублей украдены у пенсионерки в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении 390 тысяч рублей у пожилой женщины.

Читать полностью » В 2025 году в Крыму зафиксировано 457 выбросов китообразных сегодня в 14:25
457 выбросов китообразных в Крыму: реальная картина может быть гораздо мрачнее, чем кажется

В Крыму зафиксированы выбросы морских млекопитающих, однако специалисты предупреждают о скрытых угрозах. Что стоит за текущими статистическими данными?

Читать полностью » Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции сегодня в 13:42
Зарплаты на подъёме: почему строительный сектор Крыма лидирует по уровню доходов

В Крыму за декабрь 2025 года уровень зарплат увеличился на 17,4%. Какие сферы и города стали лидерами по доходам — читайте в материале.

Читать полностью » Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае сегодня в 13:17
Идеальные новогодние подарки: как Краснодар выбирает самые популярные товары декабря 2025 года

В Краснодарском крае за декабрь 2025 года значительно увеличился спрос на высокотехнологичные подарки и товары для творчества. Какие товары в тренде — читайте в материале.

Читать полностью » Аниматоры в Краснодарском крае получают более высокие зарплаты в 2025 году сегодня в 12:54
Деды Морозы и Снегурочки в Краснодаре стали богаче: на 25% больше — что это значит для рынка труда

В Краснодарском крае в ноябре 2025 года зарплаты аниматоров, включая Дедов Морозов и Снегурочек, увеличились на 25%. Что стоит за этим ростом?

Читать полностью »

Новости
Наука
Природа использует плитку для брони и гибкости у многих видов — Ньякатура
Еда
Вкус моркови по-корейски зависит от точных пропорций — кулинары
Россия
31% россиян готовы работать в январские праздники — аналитики
Авто и мото
Маленький пробег в объявлении может скрывать проблемы с авто — автоэксперт
Красота и здоровье
Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог
Наука
Наночастицы усилили перенос митохондрий между клетками — PNAS
Питомцы
Джунгарские хомяки живут около четырех лет — ветеринар
Спорт и фитнес
Ходьба натощак признана неэффективной для похудения — спортивные тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet