После нападения в школе Одинцово детей экстренно госпитализировали — службы работают на месте

В подмосковном Одинцово нападение в школе привело к тому, что пострадавших детей в экстренном порядке направили в специализированное медучреждение. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову, которая 16 декабря рассказала о госпитализации через свой Telegram-канал. По её словам, несовершеннолетним оказывают необходимую помощь, а региональные службы продолжают работу на месте происшествия.

Госпитализация и помощь врачей

Пострадавших во время нападения детей доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Как уточнила Мария Львова-Белова, пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"Скорейшего выздоровления", — написала Мария Львова-Белова.

Она подчеркнула, что держит ситуацию на контроле и следит за дальнейшим развитием событий.

Реакция уполномоченных и работа силовиков

Львова-Белова сообщила, что находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребёнка Ксенией Мишоновой. По её данным, Мишонова намерена навестить пострадавших ребят в медицинском центре. Одновременно омбудсмен отметила, что правоохранительные органы продолжают работу непосредственно на месте происшествия.

Что известно о нападении и следственных действиях

Нападение школьника с ножом в школе в Одинцовском городском округе произошло ранее 16 декабря. В результате были ранены три человека, один из которых погиб. Инцидент случился в общеобразовательной школе в посёлке Горки-2, после чего стало известно о задержании нападавшего.

Позже представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что задержанный, по предварительным данным, признаёт вину.