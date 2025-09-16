Ждёт школу, как визы: в Верхней Пышме русским детям устраивают тест на родной язык

Семья переселенцев из Казахстана столкнулась с трудностями при зачислении дочери в школу в Верхней Пышме (Свердловская область). Несмотря на то что родители и ребёнок являются русскими и учились в русской школе, девочку не приняли без прохождения экзамена на знание русского языка.

Как развивалась ситуация

Мама школьницы Людмила рассказала, что семья переехала в Верхнюю Пышму в июле по программе переселения.

Сначала в школе по месту прописки им отказали.

Через управление образования удалось прикрепиться к другой школе — ближе к дому.

Все необходимые документы женщина оформила и отправила заказным письмом.

Однако и этого оказалось недостаточно: ребёнок обязан пройти экзамен по русскому языку.

"Мы русские, но нас приравняли к мигрантам"

По словам Людмилы:

"Мы русские, учились в русской школе, другого языка мой ребёнок не знает. С этим законом нас приравняли к мигрантам".

Проблема усугубляется тем, что экзамен проводится только раз в месяц. Девочка сможет сдать его лишь 20 сентября, затем придётся ждать результаты. В итоге ребёнок сможет пойти в школу не раньше второй четверти.

Чем занимается ребёнок сейчас

Людмила жалуется, что в школе отказываются взаимодействовать с семьёй: их не знакомят с учителем и классным руководителем, не дают учебную программу. В результате заниматься с дочерью маме приходится самостоятельно, после работы.

Новый порядок для школьников

С 1 апреля в России действует правило: школьники-иностранцы обязаны сдавать экзамен по русскому языку для поступления в образовательные учреждения.