Ждёт школу, как визы: в Верхней Пышме русским детям устраивают тест на родной язык
Семья переселенцев из Казахстана столкнулась с трудностями при зачислении дочери в школу в Верхней Пышме (Свердловская область). Несмотря на то что родители и ребёнок являются русскими и учились в русской школе, девочку не приняли без прохождения экзамена на знание русского языка.
Как развивалась ситуация
Мама школьницы Людмила рассказала, что семья переехала в Верхнюю Пышму в июле по программе переселения.
Сначала в школе по месту прописки им отказали.
Через управление образования удалось прикрепиться к другой школе — ближе к дому.
Все необходимые документы женщина оформила и отправила заказным письмом.
Однако и этого оказалось недостаточно: ребёнок обязан пройти экзамен по русскому языку.
"Мы русские, но нас приравняли к мигрантам"
По словам Людмилы:
"Мы русские, учились в русской школе, другого языка мой ребёнок не знает. С этим законом нас приравняли к мигрантам".
Проблема усугубляется тем, что экзамен проводится только раз в месяц. Девочка сможет сдать его лишь 20 сентября, затем придётся ждать результаты. В итоге ребёнок сможет пойти в школу не раньше второй четверти.
Чем занимается ребёнок сейчас
Людмила жалуется, что в школе отказываются взаимодействовать с семьёй: их не знакомят с учителем и классным руководителем, не дают учебную программу. В результате заниматься с дочерью маме приходится самостоятельно, после работы.
Новый порядок для школьников
С 1 апреля в России действует правило: школьники-иностранцы обязаны сдавать экзамен по русскому языку для поступления в образовательные учреждения.
Допустимый порог ошибок — не более 10%.
Для первоклассников — одна ошибка на 10 заданий.
Пересдача возможна только через три месяца.
