Русскоязычному отказали, иностранцу — разрешили? Власти Югры объяснили ситуацию с приёмом школьников

В Департаменте образования и науки Югры прокомментировали ситуацию вокруг рассмотрения апелляций на результаты тестирования детей-иностранцев, желающих учиться в школах округа. Поводом стали публикации в telegram-канале "Многонационал", где утверждалось, что одному русскоязычному ребёнку отказали в обучении, а другого школьника без гражданства — приняли.

Суть претензий

В телеграм-канале приводился пример:

"Два ребёнка. Оба без гражданства России. Но один знает и общается на иностранном языке, а второй, хоть и не гражданин РФ, знает только русский. Так вот, председатель комиссии Аубакиров Тимур Ермекович отказывает маленькому Артёму в праве учиться в школе, но зато с радостью принимает Мунис".

Позиция департамента

В ведомстве пояснили, что речь идёт о двух отдельных апелляциях родителей:

Первоклассник Ш. М. - устные ответы ребёнка соответствовали критериям. Баллы были пересчитаны, апелляция удовлетворена.

Шестиклассник К. А. - баллов оказалось недостаточно для преодоления минимального порога, поэтому решение комиссии осталось без изменений.

Как принималось решение

В департаменте подчеркнули, что заседание комиссии проходило коллегиально. В её состав входили пять экспертов, включая трёх педагогов-филологов.

"Решение принималось коллегиально экспертами комиссии, а не единолично председателем", — уточнили чиновники.

Кроме того, ведомство напомнило: публикация персональных данных несовершеннолетних, в том числе информации, позволяющей их идентифицировать, запрещена законом и может повлечь административную и уголовную ответственность.