Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Школьная доска
Школьная доска
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована вчера в 23:28

Русскоязычному отказали, иностранцу — разрешили? Власти Югры объяснили ситуацию с приёмом школьников

В Югре один из школьников после апелляции получил пересчёт баллов — депобразования

В Департаменте образования и науки Югры прокомментировали ситуацию вокруг рассмотрения апелляций на результаты тестирования детей-иностранцев, желающих учиться в школах округа. Поводом стали публикации в telegram-канале "Многонационал", где утверждалось, что одному русскоязычному ребёнку отказали в обучении, а другого школьника без гражданства — приняли.

Суть претензий

В телеграм-канале приводился пример:

"Два ребёнка. Оба без гражданства России. Но один знает и общается на иностранном языке, а второй, хоть и не гражданин РФ, знает только русский. Так вот, председатель комиссии Аубакиров Тимур Ермекович отказывает маленькому Артёму в праве учиться в школе, но зато с радостью принимает Мунис".

Позиция департамента

В ведомстве пояснили, что речь идёт о двух отдельных апелляциях родителей:

  • Первоклассник Ш. М. - устные ответы ребёнка соответствовали критериям. Баллы были пересчитаны, апелляция удовлетворена.

  • Шестиклассник К. А. - баллов оказалось недостаточно для преодоления минимального порога, поэтому решение комиссии осталось без изменений.

Как принималось решение

В департаменте подчеркнули, что заседание комиссии проходило коллегиально. В её состав входили пять экспертов, включая трёх педагогов-филологов.

"Решение принималось коллегиально экспертами комиссии, а не единолично председателем", — уточнили чиновники.

Кроме того, ведомство напомнило: публикация персональных данных несовершеннолетних, в том числе информации, позволяющей их идентифицировать, запрещена законом и может повлечь административную и уголовную ответственность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Салехарде вчера в 15:18

Где вторичка дешевле, чем отделка: странная арифметика ямальской недвижимости

В ЯНАО утвердили новые цены на жильё: в Салехарде «квадрат» стоит до 217 тыс. руб. Регион лидирует по доступности ипотеки среди всех субъектов РФ.

Читать полностью » В ЯНАО заморозили среднюю стоимость жилья на третий квартал 2025 года вчера в 14:12

Заморозили цену, но не спрос: жильё в ЯНАО уходит всё дальше от покупателей

В ЯНАО заморозили официальные цены на жильё, но реальные стоимости «квадрата» продолжают расти. Что это значит для участников Арктической ипотеки?

Читать полностью » В ЯНАО с сентября вводят выплаты семьям без места в детсаду вчера в 13:18

Нет места в садике? Теперь это компенсируют — в ЯНАО ввели новые выплаты

С сентября 2025 года семьи ЯНАО, не получившие место в детсаду, смогут оформить компенсацию: от 5,2 до 6,8 тыс. рублей в месяц по упрощённым правилам.

Читать полностью » Социальная стипендия для студентов колледжей ЯНАО установлена на уровне 1 674 рублей вчера в 12:37

Проезд, жильё, деньги: что теперь полагается студентам в ЯНАО

В ЯНАО утвердили новые размеры стипендий и меры поддержки студентов колледжей: компенсации за проезд, суточные на практике и жильё в общежитиях.

Читать полностью » В Салехарде начали поэтапный запуск теплых остановок 26.09.2025 в 10:58

Где зима — часть жизни, там и остановки с батареями: как Салехард делает город теплее

В Салехарде открыли теплые остановки. Сейчас в городе действует 51 павильон с отоплением, где пассажиры могут ждать транспорт в тепле.

Читать полностью » В Югре прогнозируют открытие более 50 новых месторождений нефти 26.09.2025 в 9:18

Югра снова в чёрном золоте: регион готовится к новой волне нефтяной добычи

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых нефтяных месторождений с запасами до 152 млн тонн. Работы сосредоточат в четырёх ключевых зонах округа.

Читать полностью » Кильтау: неприятный запах в Сургуте связан с вывозом осадка на поля 26.09.2025 в 8:11

Очистные под вопросом, воздух под угрозой: когда в Сургуте станет легче дышать

Запах от очистных в Сургуте обещают устранить после модернизации. Пока идёт пусконаладка, а ключевую проблему решит сертификация осадка.

Читать полностью » Основные покупатели квартир в ХМАО — жители Тюмени, Москвы и Петербурга 26.09.2025 в 7:18

Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Интерес россиян к недвижимости в Югре в 2025 году вырос почти в два раза. Чаще всего жильём интересуются жители Тюмени, Москвы и Петербурга.

Читать полностью »

Новости
Наука

Исследование в Швейцарии: солнечные панели 1987 года работают до сих пор
Авто и мото

Автоэксперт: установка аккумулятора большей ёмкости ускоряет её износ при слабом генераторе
Питомцы

Ветеринар: хроническая тревожность у собак приводит к болезням ЖКТ
Еда

Эксперт: йогурт предложен как замена майонеза в помидорной закуске
Технологии

Основатель Outreach Мэнни Медина привлёк $21,6 млн для стартапа Paid
УрФО

Марко-Калоджеро — новое редкое имя в реестре ЗАГС Пермского края
Еда

Красная рыба со шпинатом хорошо подходит и для быстрого ужина, и для праздничного стола
Садоводство

Известковая побелка снижает риск плесени в погребах Сахалинской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet