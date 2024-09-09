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Песков: РФ не отмахивается от планов по урегулированию украинского конфликта
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В Кремле прокомментировали желание Шольца подготовить план по урегулированию конфликта

Песков: РФ не отмахивается от планов по урегулированию украинского конфликта

Российская Федерация (РФ) не отмахивается ни от каких планов, которые могли бы приблизить урегулирование украинского конфликта, однако в этом случае необходимо знать детали. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник во время общения с журналистами.

"Вы знаете, что мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов. Но нужно понимать, о чем идет речь", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина во время ответа на вопрос о том, видели ли в Кремле сообщения о подготовке канцлером Германии Олафом Шольцем плана по урегулированию украинского конфликта.

Стоит отметить, что в недавнем интервью Шольц заявил о том, что настал момент для того, чтобы проводить дискуссии, которые бы смогли ускорить приближение завершения украинского конфликта. Он также отметил, что готовит мирный план, в котором будет также предполагаться передача некоторых украинских территорий России.

Фото: kremlin.ru

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