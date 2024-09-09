Стало известно о подготовке Шольцем плана по урегулированию украинского конфликта

У канцлера Германии Олафа Шольца есть планы по созданию собственного плана по урегулированию украинского конфликта, напоминающие минские соглашения. Об этом сообщает издание La Repubblica, ссылаясь на источник, который близок к правительству и Социал-демократической партии Германии.

В публикации говорится, что в готовившемся плане Шольц не исключается, что некоторые украинские территории перейдут Москве.

Автор статьи считает, что канцлер ФРГ после провала на региональных и европейских выборах испытывает желание "разыграть украинскую карту" для укрепления своих позиций. По предварительной информации, на такие действия Шольца могут подталкивать в оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Напомним, что в недавнем интервью канцлер Германии заявил, что подошел момент, когда необходимо обсудить урегулирование конфликта на территории Украины и прийти к миру. При этом он считает, что на втором саммите необходимо присутствие России.

Фото: Self-photographed/Sandro Halank, Wikimedia Commons