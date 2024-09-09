Стало известно о подготовке Шольцем плана по урегулированию украинского конфликта

У канцлера Германии Олафа Шольца есть планы по созданию собственного плана по урегулированию украинского конфликта, напоминающие минские соглашения. Об этом сообщает издание La Repubblica, ссылаясь на источник, который близок к правительству и Социал-демократической партии Германии.
В публикации говорится, что в готовившемся плане Шольц не исключается, что некоторые украинские территории перейдут Москве.
Автор статьи считает, что канцлер ФРГ после провала на региональных и европейских выборах испытывает желание "разыграть украинскую карту" для укрепления своих позиций. По предварительной информации, на такие действия Шольца могут подталкивать в оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС).
Напомним, что в недавнем интервью канцлер Германии заявил, что подошел момент, когда необходимо обсудить урегулирование конфликта на территории Украины и прийти к миру. При этом он считает, что на втором саммите необходимо присутствие России.
Фото: Self-photographed/Sandro Halank, Wikimedia Commons
Анджелину Джоли заметили в компании Юры Борисова на кинофестивале в Канаде
Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли пообщалась с российским актером Юрой Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Этот момент был опубликован в соцсетях режиссера фильма "Анора" Шона Бэйкера.
Власти Мадрида выпускают закон о запрете электросамокатов
Bloomberg сообщает, что в октябре вступает в силу новый закон, согласно которому компании по сдаче электросамокатов в аренду обязаны прекратить свою деятельность. В Париже аналогичный закон уже действует.
Лиза Арзамасова отметила 1 месяц со дня рождения дочки: принцесса — в карете
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова появилась на публике с мужем Ильёй Авербухом, сыном Львом и дочкой Лией.
Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению
Российское Министерство юстиции планирует разработать законопроект, который введет обязательную досудебную процедуру примирения для разводящихся пар, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.