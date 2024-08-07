Без выпечки: рецепт вкуснейшего шоколадного десерта

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего шоколадного десерта. Он готовится без выпечки.
Ингредиенты:
- Молоко — 500 мл
- Сахар — 4 ст.л.
- Мука — 2 ст.л.
- Какао-порошок — 1 ст.л.
- Белый шоколад — 30 г
- Горький шоколад — 30 г
Приготовление:
- Разделить оба вида шоколада на дольки.
- В кастрюлю налить 250 миллилитров молока. Добавить горький шоколад, 2 столовые ложки сахара, 1 cтоловую ложку какао-порошка и муки. Перемешать. Поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно перемешивая.
- Разлить шоколадный крем по формочкам и поставить в холодильник.
- В кастрюлю налить оставшееся молоко. Добавить 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку муки и белый шоколад. Перемешать. Поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно перемешивая.
- Налить смесь сверху на шоколадный крем. Убрать в холодильник. Подождать, пока десерт застынет. Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Crystl (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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