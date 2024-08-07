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Рецепт десерта из белого и горького шоколада без выпечки
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Без выпечки: рецепт вкуснейшего шоколадного десерта

Рецепт десерта из белого и горького шоколада без выпечки

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего шоколадного десерта. Он готовится без выпечки.

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл
  • Сахар — 4 ст.л.
  • Мука — 2 ст.л.
  • Какао-порошок — 1 ст.л.
  • Белый шоколад — 30 г
  • Горький шоколад — 30 г

Приготовление:

  1. Разделить оба вида шоколада на дольки.
  2. В кастрюлю налить 250 миллилитров молока. Добавить горький шоколад, 2 столовые ложки сахара, 1 cтоловую ложку какао-порошка и муки. Перемешать. Поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно перемешивая.
  3. Разлить шоколадный крем по формочкам и поставить в холодильник.
  4. В кастрюлю налить оставшееся молоко. Добавить 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку муки и белый шоколад. Перемешать. Поставить на средний огонь. Довести до кипения, постоянно перемешивая.
  5. Налить смесь сверху на шоколадный крем. Убрать в холодильник. Подождать, пока десерт застынет. Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Crystl (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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