Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отбивные
Отбивные
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:42

От венского до российского: как шницель с сыром стал любимым блюдом миллионов

Шницель с сыром необходимо готовить на среднем огне для сохранения сочности

Шницель с сыром — это аппетитное блюдо с хрустящей панировкой, сочным мясом и тягучей сырной начинкой. Оно не требует сложных ингредиентов, но всегда производит впечатление — будь то семейный ужин или праздничный стол.

Особенности блюда

Основой служит свинина, которая после отбивания становится мягкой и быстро готовится на сковороде. Сыр внутри при жарке плавится, образуя сочную сердцевину. Панировка придаёт золотистую корочку, которая держит соки внутри.

Сравнение вариантов приготовления

Вариант Особенности Результат
Классический свинина + сыр, панировка хрустящая корочка, сочная середина
С курицей менее жирное мясо лёгкий вариант
С говядиной более насыщенный вкус плотный и сытный вариант
В духовке меньше масла менее хрустящий, но диетичнее

Советы шаг за шагом

  1. Нарежьте мясо на куски по 1-1,5 см, слегка отбейте под плёнкой.

  2. Посолите и приправьте специями.

  3. На половину куска положите сыр, накройте второй половиной.

  4. Подготовьте три миски: мука, яйцо, сухари.

  5. Обваляйте шницель в муке, затем в яйце, после — в сухарях.

  6. Разогрейте масло и обжарьте по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

  7. Выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: класть слишком много сыра.
    Последствие: начинка вытечет при жарке.
    Альтернатива: использовать тонкие ломтики, плотно закрывая края мяса.

  • Ошибка: жарить на слабом огне.
    Последствие: панировка впитает масло, и блюдо станет тяжёлым.
    Альтернатива: готовить на среднем огне в хорошо разогретом масле.

  • Ошибка: не отбить мясо.
    Последствие: шницель получится жёстким.
    Альтернатива: слегка отбивать, чтобы сохранить сочность.

А что если…

А что если добавить внутрь не только сыр, но и ветчину? Получится вариант "кордон блю". Можно использовать разные виды сыра: моцарелла даст тягучую текстуру, пармезан — более выраженный вкус. Для диетического варианта шницели можно запечь в духовке или приготовить на гриле.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сытное и вкусное блюдо Калорийность выше средней
Простые продукты Требует жарки в масле
Подходит для любого гарнира Лучше подавать горячим
Можно варьировать начинку и мясо Нужно время на панировку

FAQ

Какой сыр лучше выбрать?
Хорошо плавятся гауда, чеддер, российский. Моцарелла даст тягучую начинку.

Можно ли готовить без панировки?
Да, но без неё не получится характерной корочки.

Сколько стоит приготовить порцию?
Около 350-400 рублей за 3 порции.

Мифы и правда

  • Миф: шницель — слишком сложное блюдо.
    Правда: технология проста, главное — правильно панировать и жарить.

  • Миф: сыр всегда вытекает.
    Правда: при правильной укладке и запечатывании мяса сыр остаётся внутри.

  • Миф: свинина — единственный вариант.
    Правда: можно готовить и из курицы, индейки, говядины.

Сон и психология

Шницель с сыром — блюдо, которое дарит чувство сытости и удовольствия. Сочетание белка и жиров помогает восстановить силы после тяжёлого дня. Однако перед сном его лучше не есть, чтобы не перегружать желудок.

Интересные факты

  1. Считается, что родиной шницеля является Австрия, где готовили знаменитый венский шницель.

  2. Вариант с сыром ближе к французскому "кордон блю".

  3. Сегодня шницели с начинками встречаются в кухнях разных стран — от Италии до Японии.

Исторический контекст

В XIX веке шницель стал популярным блюдом в Европе как символ сытной кухни.

В России он вошёл в ресторанное меню ещё в дореволюционное время.

Современные варианты включают разные начинки: сыр, грибы, зелень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грудинка свиная с помидорами и сыром в духовке сохраняет сочность сегодня в 4:20

Почему хозяйки в восторге: грудинка с сыром превращается в шедевр при правильной температуре

Запечённая свиная грудинка с сыром и помидорами — ароматное блюдо для праздника и будней. Узнайте, как приготовить его вкусно и сытно.

Читать полностью » Сырные шарики в духовке получаются мягкими внутри и с хрустящей корочкой сегодня в 4:17

Забудьте про фастфуд: эти сырные шарики в духовке исчезнут со стола быстрее, чем успеете моргнуть

Сырные шарики в духовке — ароматная закуска, которая покоряет с первого кусочка. Простые ингредиенты и лёгкий рецепт делают их идеальными для любого случая.

Читать полностью » Шеф Danì Maison Ди Костанцо заявил, что лингвини подходят к морепродуктам лучше спагетти сегодня в 3:41

Лингвини или спагетти: какая паста превращает морепродукты в искусство

Узнайте, как звёздный шеф превращает простые лингвини с морепродуктами в блюдо высокой кухни — с секретами, которые меняют вкус.

Читать полностью » Салат с курицей и грибами подходит для повседневного меню сегодня в 3:15

Шампиньоны в салате с курицей: как сделать блюдо лёгким и питательным одновременно

Салат с курицей, шампиньонами и огурцом — сочетание простоты и яркого вкуса. Рассказываем, как приготовить и чем можно заменить ингредиенты.

Читать полностью » Салат из редьки с мясом сохраняет полезные свойства при правильном приготовлении сегодня в 3:12

Забудьте всё, что знали о редьке: этот мясной салат удивит даже гурманов

Салат из редьки с мясом — неожиданный союз пользы и вкуса. Разбираем тонкости приготовления, варианты продуктов и мифы о редьке.

Читать полностью » Монастырь Сан-Кастренсе в Монреале назвал своё печенье частью культурного наследия сегодня в 2:39

Печенье, которое придумали монахини: секрет XVI века жив и сегодня

Печенье из Монреале — не просто сладость, а часть истории Сицилии. Узнайте, как приготовить его дома и сохранить традицию.

Читать полностью » Тунец в фольге сохраняет полезные свойства при запекании сегодня в 2:20

Тунец в собственном соку — кулинарная революция: рыба получается сочнее, чем на гриле

Сочный тунец с овощами в фольге — лёгкое и полезное блюдо, которое сохранит вкус рыбы и станет идеей для ужина или угощения гостей.

Читать полностью » Свинина в фольге с овощами и беконом сохраняет сочность при запекании в духовке сегодня в 2:02

Свинина в собственном соку — революция в кулинарии: фольга делает мясо нежнее сливочного масла

Сочный стейк из свинины с овощами и беконом в фольге — идеальный ужин для семьи или праздничного стола, где вкус и аромат соединяются в одном блюде.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Онколог Евгений Черёмушкин сообщил, что новые вакцины будут активировать иммунитет против рака
Садоводство

Щавель в Алтайском крае можно сеять под зиму — урожай появится раньше весной
Еда

Шницель с сыром сохраняет сочность благодаря правильной технологии приготовления
Еда

Кекс на сгущенном молоке с клубникой сохраняет мягкость и воздушность
Дом

Эксперты назвали 5 причин готовить в чугунных формах для запекания
Питомцы

Учёные: собаки, чаще наклоняющие голову, лучше усваивают команды
Садоводство

Рукoводство дачникам: морковь лучше убирать в конце сентября для сохранности до мая
Наука

Исследование в Communications Biology показало наличие у нектокарид вентрального ганглия, характерного для червей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet