Смородина выглядит здоровой, а вредитель уже внутри: как перехватить щитовку весной

Щитовка на смородине чаще всего поражает старые ветви, а избавиться от вредителя помогает своевременная обрезка до распускания почек, пояснила ученый агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова. О способах защиты садовых кустарников ранней весной специалист рассказала NewsInfo.

Такой вредитель, как щитовка, зимует на садовых кустарниках в виде личинок, которые весной активизируются и поражают молодые почки. По ее словам, после распускания листьев химическая обработка становится менее эффективной, так как препарат не попадает на вредителя. Поэтому ключевым моментом остается правильный срок обрезки и внимательный осмотр старых ветвей.

"Щитовка это как белая точка на старых ветвях смородины, обычно на старых ветвях. Обычно куст имеет порядка двадцати ветвей, примерно три старых ветви. Надо посмотреть, чтобы на старых ветвях недалеко от почвы, примерно в двадцати сантиметрах от почвы не было личинок щитовки", — пояснила агроном.

Эксперт также отметила, что удаление нескольких старых ветвей на садовых кустарниках не вредит урожаю. Напротив, после обрезки растение перераспределяет питание, ягоды становятся крупнее, а здоровая листва лучше выкармливает плоды.