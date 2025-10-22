Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маньчжурский орех
Маньчжурский орех
© commons.wikimedia.org by Jjw is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:10

Считаете орешник капризным? На деле лещина растёт даже там, где не выживает смородина

Посадка лещины весной обеспечивает быстрое укоренение и формирование сильных побегов

Лещина, или орешник, — один из самых неприхотливых и полезных кустарников для приусадебного участка. Она не только украшает сад, но и ежегодно радует вкусными и питательными орехами — фундуком. Однако для получения стабильного урожая важно правильно выбрать место посадки, подготовить почву и наладить уход за растением.

Основные условия выращивания

Лещина предпочитает солнечные участки с лёгким затенением. В тени она тоже растёт, но урожай заметно снижается. Для орешника важно, чтобы грунтовые воды залегали глубоко — не ближе трёх метров к поверхности. Это предотвращает загнивание корней и повышает зимостойкость растения.

Хорошие соседи для лещины — яблоня, слива или калина. А вот близость берёзы и ели нежелательна: они сильно иссушают почву.

Сравнение типов почвы для лещины

Тип почвы Преимущества Недостатки Подходит для
Суглинистая Удерживает влагу, питательна Требует дренажа Оптимальный вариант
Песчаная Легко прогревается, хорошая аэрация Быстро пересыхает Только при частом поливе
Торфяная Богата органикой Может быть кислой После известкования
Глинистая Влага сохраняется дольше Плохо пропускает воздух Нужна добавка песка и перегноя

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте место. Выкопайте яму глубиной около 50 см и шириной 60 см. На дно уложите дренаж из щебня толщиной 20 см.

  2. Приготовьте питательную смесь. Смешайте две части перегноя, одну часть песка и одну часть дерновой земли. Добавьте немного древесной золы для нейтрализации кислотности.

  3. Посадите саженец. Расправьте корни, засыпьте землёй и полейте (примерно 10 л воды на куст).

  4. Мульчируйте. После полива покройте приствольный круг торфом, щепой или корой — это сохранит влагу.

  5. Подкормите. Весной вносите азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), осенью — фосфорно-калийные смеси.

  6. Поливайте правильно. В засуху норма — 10 л воды на 1 м² проекции кроны. После полива рыхлите почву.

  7. Обрезайте ежегодно. Весной удаляйте сухие, поломанные и загущающие ветви.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить лещину на низинном участке.
    Последствие: застой воды и гниение корней.
    Альтернатива: выбирайте место на возвышенности с дренажом.

  • Ошибка: слишком густая посадка кустов.
    Последствие: слабое освещение, низкий урожай.
    Альтернатива: оставляйте между кустами не менее 4 м.

  • Ошибка: отсутствие обрезки.
    Последствие: куст зарастает, ветви истончаются, орехи мельчают.
    Альтернатива: формируйте куст с 8-10 сильными побегами.

А что если лещина не плодоносит?

Если орешник растёт пышно, но орехов нет, возможны три причины: нехватка света, отсутствие опылителей или чрезмерная влага. Лещина — перекрёстноопыляемое растение, поэтому на участке нужно высаживать не один, а минимум два куста разных сортов. При дождливой погоде можно помочь растению вручную: аккуратно встряхните ветви с серёжками, чтобы пыльца попала на цветки.

Плюсы и минусы выращивания лещины

Плюсы Минусы
Высокая урожайность и долговечность (до 80 лет) Требует перекрёстного опыления
Устойчивость к морозам Чувствительна к избытку влаги
Ценные орехи с большим содержанием белка и жиров Медленный рост в первые годы
Лёгкий уход и минимальная подверженность болезням Может страдать от долгоносика и усача

FAQ

Когда лучше сажать лещину — весной или осенью?
Лучшее время — ранняя весна, до распускания почек. Осенью можно сажать только за месяц до заморозков.

Нужно ли укрывать кусты на зиму?
Взрослые растения зимуют без укрытия, а молодые (до трёх лет) стоит обернуть мешковиной.

Как часто подкармливать орешник?
Дважды в год: весной — азотными удобрениями, осенью — фосфорно-калийными.

Можно ли выращивать лещину в тени?
Да, но урожай будет в 2-3 раза меньше, чем на солнце.

Мифы и правда

  • Миф: лещина растёт только в лесу.
    Правда: культурные сорта успешно плодоносят на дачных участках.

  • Миф: орехи созревают только через 10 лет.
    Правда: при хорошем уходе первые плоды появляются уже на 3-4 год.

  • Миф: орешник не требует подкормки.
    Правда: без удобрений урожай снижается, а листья мельчают.

  • Миф: лещина боится мороза.
    Правда: взрослые кусты выдерживают понижение температуры до -30 °C.

Исторический контекст

Лещина известна человечеству с древнейших времён. Её орехи находили в стоянках неолита, а в античности они считались символом мудрости и долголетия. В Древнем Риме фундук использовали не только как еду, но и как лекарство — от кашля и слабости. В России же орешники массово высаживали в монастырских садах, где их орехи шли на постные блюда и целебные настои. Сегодня лещина выращивается промышленно, особенно в Италии, Турции и на Кавказе.

Три интересных факта

  1. Один куст лещины может приносить до 10 кг орехов в год.

  2. Фундук содержит больше витамина Е, чем большинство растительных масел.

  3. Из скорлупы ореха получают натуральный абразив, используемый в косметологии и полировке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влажность и плохая вентиляция вызывают появление мокриц в доме — Николай Хромов сегодня в 14:48
Они приходят ночью и не уходят сами: как избавиться от мокриц навсегда

Почему в ванной или теплице появляются мокрицы и как их навсегда вывести? Простые и надёжные методы профилактики и борьбы — в нашем материале.

Читать полностью » Полив томатов в теплице тёплой водой предотвращает болезни и растрескивание плодов сегодня в 13:48
Налил от души — и про урожай забыл: ошибки, из-за которых томаты обижаются

Знаете ли вы, что неправильный полив может уничтожить половину урожая? Разбираемся, как и когда поливать тепличные томаты, чтобы они были сочными и здоровыми.

Читать полностью » В Перми при резких перепадах температуры садовый инвентарь быстро ржавеет сегодня в 13:42
Зима не щадит железо: один промах осенью — и весной инструмента не будет

Зима близко, а значит — пора спасать лопаты и секаторы от ржавчины. Рассказываем, как жители Пермского края готовят садовый инвентарь к долгому хранению.

Читать полностью » Пожелтение листьев розы связано с нехваткой питания и освещения — Ольга Никонорова сегодня в 12:48
Королева теряет корону: почему листья розы желтеют даже при идеальном уходе

Почему листья розы начинают желтеть, даже если вы заботитесь о ней по всем правилам? Разбираемся в скрытых причинах и способах их устранения.

Читать полностью » Учёные: подзимний посев астр повышает всхожесть семян до 85% сегодня в 12:05
Астры взрываются цветом без теплиц и забот: секрет, который переворачивает привычный календарь

Обычная рассада астр часто разочаровывает, а болезни уничтожают даже дорогие сорта. Есть способ вырастить крепкие и яркие цветы без теплицы — достаточно посеять их осенью.

Читать полностью » Осенние удобрения для косточковых укрепляют корни и подготавливают деревья к зиме сегодня в 11:48
Слива — не кактус, ей нужен завтрак, обед и ужин: как кормить деревья по расписанию

Как заставить сливу и абрикос приносить крупные, сочные плоды? Узнайте, какие удобрения и когда нужно вносить, чтобы получить рекордный урожай.

Читать полностью » Садоводы: розы лучше зимуют без осенней обрезки сегодня в 11:22
Каждый срез — как рана: что происходит с розой, когда её готовят к зиме по старинке

Обрезка листвы перед зимой может стоить вашим розам жизни. Рассказываю, как сохранить кусты без секатора и добиться более раннего цветения весной.

Читать полностью » Зимний посев помогает получить ранние всходы и экономит время весной сегодня в 10:51
Одна ошибка — и семена пропали: как не погубить зимний посев

Хотите, чтобы весной грядки зазеленели без лишней суеты? Узнайте, как провести зимний посев семян по снегу и получить ранний урожай без рассады.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Дорожные реагенты ускоряют разрушение краски и металла на повреждённых участках кузова
Туризм
Руководитель Pegas заявила, что сотрудничество с маркетплейсами может укрепить туристический бизнес
Дом
Раствор уксуса и мыла эффективно очищает обивку и устраняет затхлый запах мебели
ЮФО
Минкурортов Крыма сообщил о росте спроса на санаторно-курортный отдых в 2025 году
Спорт и фитнес
Влияние тренировки на аппетит и сон: мнение тренера о восстановлении после нагрузки
Красота и здоровье
Исследование Гарвардской медицинской школы: висцеральный жир повышает риск диабета 2 типа
Красота и здоровье
Модные эксперты назвали темно-синие джинсы универсальной базой для любого образа
Культура и шоу-бизнес
Жанель Монэ заявила, что видела концерт Дэвида Боуи после "путешествия во времени" — Rolling Stone
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet