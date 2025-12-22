Шенген начали выдавать быстрее, но попасть на подачу стало сложнее: что изменится для россиян в 2026 году

Сокращение сроков рассмотрения шенгенских виз для россиян стало заметным трендом, но воспользоваться этим преимуществом удаётся не всем. Несмотря на ускорение работы консульств отдельных стран, доступ к подаче документов по-прежнему ограничен, а риск отказов остаётся высоким. Об этом сообщает агентство Interfax.

Формализация вместо массовых отказов

В Российском союзе туриндустрии отмечают, что спрос на поездки в Европу со стороны россиян остаётся крайне высоким. Однако Евросоюз выбрал иную стратегию регулирования потока заявителей. Вместо резкого роста отказов используется контролируемое сокращение возможностей для подачи документов.

Как пояснили в РСТ, консульские службы стали строже следовать нормам Визового кодекса ЕС. Процедура рассмотрения заявлений приобрела максимально формальный характер, где решающую роль играет точное соответствие требованиям.

Где визы стали выдавать быстрее

Генеральный директор компании VCP Travel, эксперт РСТ Михаил Абасов сообщил о позитивных сдвигах в работе отдельных консульств. По его словам, к концу 2025 года в ряде стран сроки рассмотрения заявлений сократились.

"Например, Испания стала выдавать визы в среднем за 2-2,5 недели. Однако ключевая проблема — доступность самих записей — остаётся нерешённой", — пояснил он.

Он также отметил, что с конца сентября испанские консульства существенно уменьшили количество доступных слотов для подачи документов.

Прогнозы и ограничения на 2026 год

Эксперт допускает, что в первой половине 2026 года число доступных записей может увеличиться. Это может быть связано с перераспределением квот и сезонным снижением нагрузки на визовые центры. Однако устойчивого улучшения ситуации ожидать не стоит.

Во второй половине года, по прогнозу Абасова, вероятно очередное ужесточение. Регуляторные механизмы ЕС продолжат работать на ограничение туристического потока.

"Ситуация не тупиковая — она стала предельно формализованной", — подчеркнул он, добавив, что получение визы возможно при наличии времени, терпения и безупречно оформленных документов.

Риски "обходных" стратегий

В РСТ также предостерегают туристов от попыток получить визу страны, в которую поездка фактически не планируется. Такая практика, по словам представителей объединения, легко выявляется консульскими системами и может привести к негативной отметке в визовом досье.

Дополнительным ограничивающим фактором стало решение Евросоюза, принятое в начале ноября, о запрете выдачи россиянам новых многократных виз. В 2024 году граждане РФ получили около 550 тысяч шенгенских виз, из которых 41% были многократными. По сравнению с 2023 годом их доля сократилась на 15%.