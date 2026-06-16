Виза в Европу стала проверкой кошелька: без этой суммы ничего не поможет

Мифы о массовых отказах в шенгенских визах для граждан России не соответствуют действительности, а средний показатель негативных решений не превышает шести процентов. Об этом в комментарии NewsInfo рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Ранее сообщалось о серьезных финансовых потерях путешественников из-за визовых отказов, спровоцировавших масштабную трансформацию туристического рынка. В новых реалиях поездки в страны ЕС все чаще приобретают статус нишевого продукта для узкого круга лиц. При этом общие условия получения разрешений на въезд ужесточаются, вынуждая граждан внимательнее относиться к процедуре оформления паспортов и виз.

По словам эксперта, в текущий топ стран, продолжающих активно выдавать визы россиянам, входят Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия. Решающим фактором при подаче заявки становится не уровень консульской лояльности, а качество и прозрачность подготовленного комплекта документов.

"Нужен правильный комплект документов. Самое главное справка с места работы о зарплате. Зарплата должна быть не менее ста тысяч рублей, а лучше сто пятьдесят тысяч. Второе — счет в банке. Если лежит там до трехсот тысяч, можно за визой не обращаться. Если лежит от миллиона и больше, это гарантированная виза", — отметил Мкртчян.

Эксперт подчеркивает важность "истории" накоплений: средства должны находиться на счету не менее трех месяцев. Разовая сумма, внесенная на баланс накануне подачи, не станет гарантией успеха. Подобный подход к планированию помогает избежать ошибок, из-за которых отпуск граждан срывается еще на этапе аэропорта.

"Если у вас на счете триста тысяч и турагент берется сделать визу, визу вы не получите. Не верьте такому турагенту. Деньги должны лежать минимум три месяца и иметь хождение. Банк же не просто дает справку о наличии денег, а выписку о хождении денег, об истории денег, их движения", — пояснил эксперт.

Сегодня туристы сталкиваются с тем, что подача на визу под конкретную поездку становится более эффективной стратегией, чем попытки получить долгосрочный мультивизовый документ. Также для граждан становится актуальным решение оформить второй загранпаспорт, который помогает сохранить действующие разрешения при смене основного проездного документа. Профессионалы рынка советуют тщательно анализировать требования консульств, так как даже незначительные отклонения в датах пребывания могут стать причиной формального отказа.

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