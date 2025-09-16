Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
загранпаспорт
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Балтия давит, но не все согласны: почему часть стран не спешит закрывать визы для россиян

Новости о возможных новых ограничениях на выдачу шенгенских виз россиянам вызвали бурные обсуждения среди туристов и визовых специалистов. Однако эксперты призывают относиться к информации осторожно: пока речь идёт лишь о публикации в одном итальянском издании со ссылкой на неназванные источники.

Что уже сделано

С 2022 года большинство стран Шенгена перестали выдавать туристические визы гражданам РФ. В то же время остались страны, которые сохраняют более лояльную позицию:

  • Италия, Испания и Франция - наиболее открытые для заявителей из России,

  • Греция и Венгрия - продолжают выдавать визы, но только разовые и исключительно для поездок в свои страны.

Любая попытка использовать такие визы для поездок в другие государства Шенгенской зоны почти гарантированно приведёт к отказу в дальнейшем получении виз.

Позиции экспертов

Алексей Кукаевский, тревел-эксперт и автор Telegram-канала "Французский шенген", отмечает:

"Те страны, которые хотели ввести ограничения, уже это сделали, а те, что выдают турвизы россиянам, вряд ли прислушаются к странам Балтии, которые и лоббируют эти ограничения".

Чего ждать дальше

На данный момент остаётся дождаться публикации деталей 19-го пакета санкций ЕС, где, по слухам, могут появиться дополнительные визовые ограничения. Пока же прогнозировать реакцию консульств сложно: всё будет зависеть от формулировок документа и политической позиции конкретных стран.

