Ожидаемого полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, обсуждавшегося еще осенью, не произошло. Однако в рамках 22-го пакета санкций Евросоюз все-таки ужесточил визовую политику. Редакция TourDom. ru разобрала ключевые изменения, которые затронули порядок выдачи документов и контроль на границах.

Статус военного билета

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС применять "очень строгий подход" к туристическим заявкам граждан России, уделяя особое внимание участникам боевых действий. Для их выявления консульствам разрешено запрашивать дополнительные подтверждения, включая анкету о прохождении службы, личное заявление заявителя и военный билет.

Важно уточнить формулировку пресс-релиза: упоминается "возможность запросить документы, такие как военный билет" (the possibility to request documents, such as a military booklet). Это означает, что военный билет не становится автоматически обязательным документом для всех заявителей. Право консульств требовать дополнительные бумаги в обоснованных случаях и вызывать на собеседование уже зафиксировано в статье 21(8) действующего Визового кодекса ЕС. Новизна рекомендаций заключается в том, что военный билет теперь явно назван одним из инструментов для идентификации лиц, попадающих под ограничения, но сам по себе он не вводится как универсальное требование для каждого россиянина.

Контроль на границах и сроки применения

Усиленные меры распространяются на лиц, служивших или служащих в российских вооруженных силах или связанных с ними формированиях после 24 февраля 2022 года. Визовые ограничения также могут затронуть граждан других национальностей, воевавших в составе российской армии.

На внешних границах Шенгенской зоны рекомендована тщательная индивидуальная проверка всех граждан России, включая систематический сверку отпечатков пальцев в Шенгенской информационной системе (SIS). Если въезд будет запрещен по соображениям безопасности или государственной политики, эта информация должна быть внесена в базу, чтобы блокировать попытки въезда через другие пункты пропуска. Обновленные рекомендации были приняты 23 ноября. После этого глава европейской дипломатии выступила с инициативой о начале применения визового запрета для российских военных, а окончательное решение о дате вступления ограничений в силу должен принять Совет ЕС.