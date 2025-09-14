Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Отпуск превращается в бюрократический квест: европейские курорты ждут россиян, а политики ставят заслоны

Германия предложила Еврокомиссии сократить число туристических виз для граждан РФ — Известия

Европейский союз рассматривает новые меры, которые могут осложнить получение шенгенских виз для граждан РФ. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на чешского депутата Европарламента Томаша Здеховски.

Возможные изменения

Среди обсуждаемых мер:

  • введение квот на выдачу виз,

  • увеличение сроков рассмотрения заявлений,

  • повышение консульских сборов.

Здеховски подчеркнул, что полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ближайшее время маловероятен. Более реальным сценарием он считает сохранение и ужесточение уже действующих ограничений.

Позиции разных стран

  • Жёсткий курс поддерживают страны Балтии, Польша и Финляндия, которые граничат с Россией.

  • Более осторожный подход занимают Франция, Италия и Испания, где туризм традиционно имеет большое значение для экономики.

Инициативы Германии

Берлин подготовил документ для Еврокомиссии с предложением существенно сократить число туристических виз для граждан РФ. Германия также выступает за выработку единой линии ЕС, чтобы "исключить ситуации, когда состоятельные россияне отдыхают на курортах Европы на фоне конфликта".

Мнение других парламентариев

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер не исключил вариант полного запрета турвиз, хотя и назвал его маловероятным. Он отметил, что вопрос обсуждается в Совете ЕС, где риск жёстких решений остаётся высоким из-за политической напряжённости.

Итог

Пока речь не идёт о полном закрытии шенгена для россиян, но тенденция указывает на постепенное ужесточение правил. Туристам стоит учитывать, что оформление визы может стать дольше, дороже и менее предсказуемо.

