загранпаспорта
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

В пятницу отправил — в понедельник отказ: туристы жалуются на работу иностранного консульства

Визовые агенты: отказы Италии чаще связаны с фиктивными бронями и ошибками заявителей

Для россиян, оформляющих шенгенские визы, появился новый повод для беспокойства. В последние недели итальянское консульство в Санкт-Петербурге всё чаще отказывает в выдаче виз, причём отрицательные решения принимаются рекордно быстро.

"В пятницу отправили, в понедельник отказ"

Туристы делятся в профильных сообществах историями, которые выглядят необычно:

"В четверг сдали документы. В пятницу пришло оповещение, что их отправили в консульство. А уже в понедельник поставили отказ".

Ранее стандартные сроки рассмотрения заявлений доходили до двух месяцев, теперь же отрицательные ответы приходят за несколько дней.

Возможные объяснения

  • Ошибка обработки документов. Некоторые заявители полагают, что консулы просто не успевают внимательно изучать заявления и проставляют отказы автоматически.

  • Версия визовых агентов. По их мнению, процент отказов в Италии остаётся низким. Чаще всего проблемы возникают у тех, кто обращается к некомпетентным посредникам:

    • предоставляют временные брони авиабилетов и отелей, которые "сгорают" до рассмотрения заявки;

    • подают документы с фиктивными ваучерами, легко выявляемыми при проверке.

Итог

Хотя Италия традиционно считается одной из наиболее лояльных стран к российским туристам, ситуация в питерском консульстве вызывает вопросы. Эксперты советуют подавать документы только через проверенных операторов и использовать реальные бронирования, чтобы снизить риск отказа.

