В пятницу отправил — в понедельник отказ: туристы жалуются на работу иностранного консульства»

Для россиян, оформляющих шенгенские визы, появился новый повод для беспокойства. В последние недели итальянское консульство в Санкт-Петербурге всё чаще отказывает в выдаче виз, причём отрицательные решения принимаются рекордно быстро.

"В пятницу отправили, в понедельник отказ"

Туристы делятся в профильных сообществах историями, которые выглядят необычно:

"В четверг сдали документы. В пятницу пришло оповещение, что их отправили в консульство. А уже в понедельник поставили отказ".

Ранее стандартные сроки рассмотрения заявлений доходили до двух месяцев, теперь же отрицательные ответы приходят за несколько дней.

Возможные объяснения

Ошибка обработки документов. Некоторые заявители полагают, что консулы просто не успевают внимательно изучать заявления и проставляют отказы автоматически.

Версия визовых агентов. По их мнению, процент отказов в Италии остаётся низким. Чаще всего проблемы возникают у тех, кто обращается к некомпетентным посредникам : предоставляют временные брони авиабилетов и отелей, которые "сгорают" до рассмотрения заявки; подают документы с фиктивными ваучерами, легко выявляемыми при проверке.



Итог

Хотя Италия традиционно считается одной из наиболее лояльных стран к российским туристам, ситуация в питерском консульстве вызывает вопросы. Эксперты советуют подавать документы только через проверенных операторов и использовать реальные бронирования, чтобы снизить риск отказа.