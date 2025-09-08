В пятницу отправил — в понедельник отказ: туристы жалуются на работу иностранного консульства»
Для россиян, оформляющих шенгенские визы, появился новый повод для беспокойства. В последние недели итальянское консульство в Санкт-Петербурге всё чаще отказывает в выдаче виз, причём отрицательные решения принимаются рекордно быстро.
"В пятницу отправили, в понедельник отказ"
Туристы делятся в профильных сообществах историями, которые выглядят необычно:
"В четверг сдали документы. В пятницу пришло оповещение, что их отправили в консульство. А уже в понедельник поставили отказ".
Ранее стандартные сроки рассмотрения заявлений доходили до двух месяцев, теперь же отрицательные ответы приходят за несколько дней.
Возможные объяснения
-
Ошибка обработки документов. Некоторые заявители полагают, что консулы просто не успевают внимательно изучать заявления и проставляют отказы автоматически.
-
Версия визовых агентов. По их мнению, процент отказов в Италии остаётся низким. Чаще всего проблемы возникают у тех, кто обращается к некомпетентным посредникам:
-
предоставляют временные брони авиабилетов и отелей, которые "сгорают" до рассмотрения заявки;
-
подают документы с фиктивными ваучерами, легко выявляемыми при проверке.
-
Итог
Хотя Италия традиционно считается одной из наиболее лояльных стран к российским туристам, ситуация в питерском консульстве вызывает вопросы. Эксперты советуют подавать документы только через проверенных операторов и использовать реальные бронирования, чтобы снизить риск отказа.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru