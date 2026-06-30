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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:20

Запрет виз для россиян разгоняют все громче: почему этот сценарий трещит по швам

Слухи о том, что Евросоюз может полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России, не имеют под собой реальных оснований. Об этом изданию NewsInfo рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Ранее представители экспертного сообщества отмечали, что Европейская комиссия вряд ли пойдет на такой шаг из-за особой позиции стран Южной Европы. При этом Брюссель, по всей видимости, продолжит методично ужесточать визовые требования и подталкивать страны, входящие в состав сообщества, к закрытию границ для россиян.

Подобные осложнения в поездках стали реальностью текущего года, где ключевыми факторами выступают биометрия и точечный подход к выдаче разрешений.

Эксперт назвал информацию о тотальном запрете выдачи туристических виз россиянам "стопроцентным фейком". По словам специалиста, обсуждение этой темы ведется лишь на уровне отдельных лиц, не обладающих реальными полномочиями в исполнительной власти Евросоюза.

"Я не могу понять, кем фейк разгоняется. В Европе он точно не разгоняется. Разговоры понятно, ходят. Круги околовластные в некоторых странах, таких как Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, говорят неофициально это", — подчеркнул Мкртчян.

Эксперт пояснил, что для принятия подобного масштабного решения в рамках Евросоюза требуется единогласие всех стран-участниц, что в текущих условиях практически невозможно. Кроме того, серьезным препятствием остаются базовые принципы функционирования европейских институтов.

"Официально даже разговоров таких нет. Принять такое решение можно только единогласно. А представляете, сколько членов Евросоюза? Даже если одна страна проголосует против, а многие страны проголосуют против, не одна. Единогласия по этому вопросу они не могут найти", — отметил эксперт.

Сегодня Италия по-прежнему открыта для приема заявлений, однако общая политика визовых центров претерпела значительные изменения. Туристы все чаще сталкиваются с тем, что шенгенские визы выдаются строго под даты поездки, что требует тщательного планирования логистики. Многие путешественники отмечают, что получение документа превратилось для россиян в сложный финансовый и бюрократический квест. Впрочем, даже несмотря на ограничения, альтернативные способы бронирования отпусков позволяют многим преодолевать текущие препятствия.

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Проверено экспертом: Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов, Эксперт по туризму Елена Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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