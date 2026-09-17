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Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:22

Шенген для россиян продолжают выдавать: у пяти стран процент отказов оказался минимальным

Италия, Франция и Испания лидеры по выдаче шенгенских виз гражданам РФ в текущих условиях, отметил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что именно на эту группу стран, дополненную Грецией и Венгрией, приходится основной объем одобренных въездных документов.

По словам специалиста, пять ключевых государств обеспечивают около 85 процентов всех выдаваемых россиянам шенгенов. При условии корректного оформления пакета документов консульства демонстрируют высокую лояльность к заявителям.

Даже в условиях существующих ограничений процент отказов шенген остается минимальным и не превышает четырех процентов. При этом консульства Италии продолжают стабильно рассматривать туристические заявления россиян, сохраняя статус самого популярного направления.

"Италия больше всего выдает шенгенов. На втором месте Франция, потом Испания, потом Греция и потом Венгрия. Шенгенские визы выдаются очень охотно, процент отказов меньше четырех процентов", — отметил Мкртчян.

Для посещения стран, которые временно ограничили прямую выдачу виз, таких как Чехия или Польша, туристы используют транзитные схемы. Несмотря на сложности, правила въезда в Европу позволяют реализовать такие маршруты законным способом.

"Получают венгерскую визу и из Венгрии въезжают в ту же Австрию или Словакию. Венгрия граничит со Словакией. И Словакия там рядом и Чехия. Многие люди так делают", — пояснил специалист.

Отдельное внимание эксперт уделил Великобритании. Хотя страна не входит в зону Шенгена, она остается наиболее лояльной в вопросах предоставления долгосрочных мультивиз.

"Она в Шенген не входит, но дает визы годовые, трехлетние и пятилетние, то, что другие страны не делают. Но по этим визам в Шенген ехать нельзя, только в Великобританию", — добавил Алексан Мкртчян.
Проверено экспертом: эксперт по туризму Елена Кузнецова, эксперт по туризму Андрей Волков

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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