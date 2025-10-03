Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:09

Шенген к Новому году: у кого ещё есть шансы, а кто рискует встретить праздник дома

Для поездки на Новый год визы быстрее всего выдают Греция, Венгрия и Швейцария — данные турагентов

Получение шенгенской визы для новогоднего путешествия в Европу осенью 2025 года стало задачей не из лёгких. Ситуация различается в зависимости от страны: где-то шансы есть, где-то они минимальны. Туристы и туроператоры отмечают резкие различия в сроках записи, рассмотрения документов и длительности выдаваемых виз.

Где легче получить шенген осенью 2025

В разных странах условия заметно отличаются.

Страна Ситуация с записью Срок рассмотрения Типичные визы
Испания Почти нет слотов, технические сбои ≈ 1 месяц 3 месяца
Италия Москва — октябрь, регионы — ноябрь До 2 месяцев и дольше Под поездку, иногда 3 мес., редко 1 год
Франция Слоты быстро забирают боты 3-5 недель 6 мес.-2 года
Греция Слоты доступны ≈ 3 недели 3 мес., иногда мультивизы
Швейцария Запись предсказуема До 30 дней Часто 6 мес. мультивизы
Венгрия Доступно 3 недели Только под поездку
Австрия Доступно 3 недели Только под поездку

"Довольно часто Италия выдает визы на три месяца, а при хорошей визовой истории — даже случаются годовые. Но это всегда чистая лотерея", — отметили в Space Travel.

"Венгерская сторона очень тщательно проверяет все данные по поездке, вплоть до того, что уже после начала путешествия мониторит заселение в указанный в программе отель. В случае, если заселение не подтвердится, визу аннулируют уже в момент нахождения путешественника в стране", — предупредили в Space Travel.

Советы шаг за шагом: как повысить шансы

  1. Следить за открытием слотов ежедневно, особенно для Франции и Испании.

  2. Использовать мониторинг отказных слотов — часто именно так удаётся попасть на подачу.

  3. Для Греции и Венгрии заранее бронировать и оплачивать отели и билеты.

  4. Для Италии учитывать возможные задержки в рассмотрении до 2 месяцев.

  5. Для Франции прикладывать дополнительные документы, подтверждающие финансовую стабильность.

  6. Если поездка планируется весной 2026 года, можно подавать документы уже сейчас — по визовому кодексу это разрешено за полгода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подача документов в последнюю неделю октября.
    Последствие: высокая вероятность не получить визу до праздников.
    Альтернатива: подавать до середины месяца, а для Греции и Венгрии — максимум до середины ноября.

  • Ошибка: неполный пакет документов для Венгрии или Австрии.
    Последствие: отказ или задержка.
    Альтернатива: подавать подтверждённое проживание и оплаченные авиабилеты.

  • Ошибка: надежда только на длинный шенген от Италии.
    Последствие: получение визы лишь на даты поездки.
    Альтернатива: подать через Францию или Швейцарию, где больше шансов на мультивизу.

А что если…

А что если подать документы поздно? Тогда туристы рискуют встретить Новый год дома или выбирать альтернативные направления. Кипр, Турция, Египет, ОАЭ и страны Азии остаются более доступными и требуют меньше бюрократии.

Плюсы и минусы разных стран

Страна Плюсы Минусы
Испания Популярное направление Нет слотов, короткие визы
Италия Возможность длинных виз Сроки рассмотрения до 2 месяцев
Франция Реальны визы на 2 года Боты "съедают" слоты
Греция Быстрое рассмотрение Повышенный риск отказов в конце сезона
Швейцария Часто полугодовые мультивизы Высокие расходы на поездку
Венгрия Предсказуемая подача Требует жёсткого подтверждения проживания
Австрия Умеренные сроки Визы только под поездку

FAQ

Как выбрать страну для подачи?
Выбирайте исходя из сроков: быстрее всего сейчас работают Греция, Венгрия и Швейцария.

Сколько стоит подача?
Консульский сбор стандартный — 80 евро, но визовые центры берут дополнительный сервисный сбор.

Что лучше — подавать в Москве или в регионе?
В Москве проще найти слоты, но региональным заявителям придётся ждать дольше, особенно для Италии и Франции.

Мифы и правда

  • Миф: если подать в любую страну, можно ездить везде одинаково.
    Правда: визы часто выдают "под поездку", и консульства контролируют въезд именно в страну выдачи.

  • Миф: отказ в визе ставит крест на будущих поездках.
    Правда: после исправления документов большинство повторных заявок одобряют.

  • Миф: массовый спрос на визы вызван слухами об ужесточении.
    Правда: эксперты не фиксируют ажиотажа — осенний рост связан с планированием праздников.

Три интересных факта

  1. Визовый кодекс ЕС разрешает подавать документы за 6 месяцев до поездки — многие туристы этим пользуются.

  2. Венгрия может аннулировать визу уже во время пребывания в стране, если путешественник не заселился в указанный отель.

  3. Франция остаётся одним из немногих консульств, где реально получить визу сроком на 2 года.

Исторический контекст

  • В 2019 году в России ввели понятие "агрегатор услуг" в законе о защите прав потребителей, что затронуло и визовые сервисы.

  • В 2022–2024 годах многие консульства ЕС сокращали выдачу виз россиянам, что вызвало очереди.

  • Осенью 2025 года спрос вырос на фоне предстоящих зимних праздников, но массового ажиотажа, как в 2022–2023, уже не наблюдается.

