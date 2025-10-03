Шенген к Новому году: у кого ещё есть шансы, а кто рискует встретить праздник дома
Получение шенгенской визы для новогоднего путешествия в Европу осенью 2025 года стало задачей не из лёгких. Ситуация различается в зависимости от страны: где-то шансы есть, где-то они минимальны. Туристы и туроператоры отмечают резкие различия в сроках записи, рассмотрения документов и длительности выдаваемых виз.
Где легче получить шенген осенью 2025
В разных странах условия заметно отличаются.
|Страна
|Ситуация с записью
|Срок рассмотрения
|Типичные визы
|Испания
|Почти нет слотов, технические сбои
|≈ 1 месяц
|3 месяца
|Италия
|Москва — октябрь, регионы — ноябрь
|До 2 месяцев и дольше
|Под поездку, иногда 3 мес., редко 1 год
|Франция
|Слоты быстро забирают боты
|3-5 недель
|6 мес.-2 года
|Греция
|Слоты доступны
|≈ 3 недели
|3 мес., иногда мультивизы
|Швейцария
|Запись предсказуема
|До 30 дней
|Часто 6 мес. мультивизы
|Венгрия
|Доступно
|3 недели
|Только под поездку
|Австрия
|Доступно
|3 недели
|Только под поездку
"Довольно часто Италия выдает визы на три месяца, а при хорошей визовой истории — даже случаются годовые. Но это всегда чистая лотерея", — отметили в Space Travel.
"Венгерская сторона очень тщательно проверяет все данные по поездке, вплоть до того, что уже после начала путешествия мониторит заселение в указанный в программе отель. В случае, если заселение не подтвердится, визу аннулируют уже в момент нахождения путешественника в стране", — предупредили в Space Travel.
Советы шаг за шагом: как повысить шансы
-
Следить за открытием слотов ежедневно, особенно для Франции и Испании.
-
Использовать мониторинг отказных слотов — часто именно так удаётся попасть на подачу.
-
Для Греции и Венгрии заранее бронировать и оплачивать отели и билеты.
-
Для Италии учитывать возможные задержки в рассмотрении до 2 месяцев.
-
Для Франции прикладывать дополнительные документы, подтверждающие финансовую стабильность.
-
Если поездка планируется весной 2026 года, можно подавать документы уже сейчас — по визовому кодексу это разрешено за полгода.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: подача документов в последнюю неделю октября.
Последствие: высокая вероятность не получить визу до праздников.
Альтернатива: подавать до середины месяца, а для Греции и Венгрии — максимум до середины ноября.
-
Ошибка: неполный пакет документов для Венгрии или Австрии.
Последствие: отказ или задержка.
Альтернатива: подавать подтверждённое проживание и оплаченные авиабилеты.
-
Ошибка: надежда только на длинный шенген от Италии.
Последствие: получение визы лишь на даты поездки.
Альтернатива: подать через Францию или Швейцарию, где больше шансов на мультивизу.
А что если…
А что если подать документы поздно? Тогда туристы рискуют встретить Новый год дома или выбирать альтернативные направления. Кипр, Турция, Египет, ОАЭ и страны Азии остаются более доступными и требуют меньше бюрократии.
Плюсы и минусы разных стран
|Страна
|Плюсы
|Минусы
|Испания
|Популярное направление
|Нет слотов, короткие визы
|Италия
|Возможность длинных виз
|Сроки рассмотрения до 2 месяцев
|Франция
|Реальны визы на 2 года
|Боты "съедают" слоты
|Греция
|Быстрое рассмотрение
|Повышенный риск отказов в конце сезона
|Швейцария
|Часто полугодовые мультивизы
|Высокие расходы на поездку
|Венгрия
|Предсказуемая подача
|Требует жёсткого подтверждения проживания
|Австрия
|Умеренные сроки
|Визы только под поездку
FAQ
Как выбрать страну для подачи?
Выбирайте исходя из сроков: быстрее всего сейчас работают Греция, Венгрия и Швейцария.
Сколько стоит подача?
Консульский сбор стандартный — 80 евро, но визовые центры берут дополнительный сервисный сбор.
Что лучше — подавать в Москве или в регионе?
В Москве проще найти слоты, но региональным заявителям придётся ждать дольше, особенно для Италии и Франции.
Мифы и правда
-
Миф: если подать в любую страну, можно ездить везде одинаково.
Правда: визы часто выдают "под поездку", и консульства контролируют въезд именно в страну выдачи.
-
Миф: отказ в визе ставит крест на будущих поездках.
Правда: после исправления документов большинство повторных заявок одобряют.
-
Миф: массовый спрос на визы вызван слухами об ужесточении.
Правда: эксперты не фиксируют ажиотажа — осенний рост связан с планированием праздников.
Три интересных факта
-
Визовый кодекс ЕС разрешает подавать документы за 6 месяцев до поездки — многие туристы этим пользуются.
-
Венгрия может аннулировать визу уже во время пребывания в стране, если путешественник не заселился в указанный отель.
-
Франция остаётся одним из немногих консульств, где реально получить визу сроком на 2 года.
Исторический контекст
-
В 2019 году в России ввели понятие "агрегатор услуг" в законе о защите прав потребителей, что затронуло и визовые сервисы.
-
В 2022–2024 годах многие консульства ЕС сокращали выдачу виз россиянам, что вызвало очереди.
-
Осенью 2025 года спрос вырос на фоне предстоящих зимних праздников, но массового ажиотажа, как в 2022–2023, уже не наблюдается.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru