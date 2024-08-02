Стремление к счастью может разрушить вашу жизнь: учёные изучили психологическое благополучие

Недавнее исследование, проведенное Американской психологической ассоциацией, показало, что избыточная оценка собственного счастья может негативно сказаться на удовлетворенности жизнью и психологическом благополучии.

В исследовании, проведенном с участием более 1800 человек, выяснилось, что излишнее беспокойство о собственном уровне счастья и постоянное сравнение себя с другими приводит к большему негативизму и разочарованию даже в позитивных событиях.

Доктор Фелиция Зервас, ведущий исследователь, отметила, что в Соединенных Штатах существует социальное давление, которое поощряет мнение о том, что счастье должно быть постоянным. Она подчеркнула, что разрешение себе испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции может быть полезным инструментом для достижения истинного счастья и благосостояния.

Вопреки некоторым предыдущим работам, данное исследование показало, что стремление к счастью как к важной цели не оказывает пагубного влияния, тогда как постоянная оценка уровня счастья может ухудшать общее самочувствие и повышать риск депрессии, сообщает Emotion.

Результаты исследования показали, что завышенные ожидания относительно собственного счастья могут препятствовать его достижению.

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