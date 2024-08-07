Майк тер Маат: США нужно приложить усилия для прекращения конфликта на Украине

Соединённым Штатам Америки необходимо постараться и вложить больше усилий для окончания вооружённого конфликта на Украине и в Палестине. Об этом информировал агентство РИА Новости бывший экономист, офицер полиции в отставке, член Либертарианской партии Майк тер Маат.

По его словам, американское правительство могло бы "сыграть продуктивную роль для урегулирования в Израиле и на территориях Палестины".

Американский бизнесмен, политический кандидат также сообщил, что если говорить по поводу конфликта на Украине, то столица Соединённых Штатов Америки должна со своей стороны воздействовать на обе противоборствующие стороны, дабы они в кратчайшие сроки пришли в какому-то решению.

По мнению Майка тер Маата, Соединённые Штаты обладают влиянием, которое необходимо применять на деле. Он добавил, что на данный момент на Земле происходят различные конфликты, которые следует постараться разрешить.

Не так давно первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что основная преграда, которая не даёт состояться переговорам между Российской Федерацией и Украиной — это Киев и его политическое руководство.

Фото: commons. wikimedia. org / Martin Jacobsen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)