Американский политик-республиканец Джей-Ди Вэнс ранее утверждал, что его не волнует, что будет с Украиной. Об этом напомнила американская газета The New York Times.
Американский предприниматель, политик-республиканец Джей-Ди Вэнс в ходе интервью, которое состоялось ещё два года назад, заявил, что ему нет дела до того, что в будущем станет с Украиной.
Журналисты американской газеты обратили внимание читателей на то, что Джей-Ди Вэнс усердно выступает против помощи столице и крупнейшему по населению городу Украины. Кроме того, предприниматель уверен, что Украине необходимо остановить боевые действия и вступить в диалог с Российской Федерацией.
Не так давно на национальном съезде республиканцев 45-ый президент США Дональд Трамп сделал предложение предпринимателю Вэнсу, чтобы тот стал вице-президентом. Он также уточнил, что это может случиться, если Трамп сможет победить на 60-ых по счёту президентских выборах в истории государства, которые должны состояться в конце осени текущего года. Недавно Джей-Ди Вэнс занял позицию второго лица после президента.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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