Посольство РФ направило в тюрьму США запрос на звонок с Кублицким

Российское посольство в Соединённых Штатах Америки отправило в исправительное учреждение в Майами запрос на телефонный разговор с россиянином Павлом Кублицким, которого недавно арестовали. Об этом информировали в постоянном дипломатическом представительстве, пишет российское агентство РИА Новости.
Как сообщается, в российском дипломатическом представительстве уже осведомлены о задержании гражданина Российской Федерации. Известно, что на сегодняшний день Павел Кублицкий пребывает в исправительном учреждении американского города Майами, который расположен на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды. Известно, что российское посольство отправило в тюрьму запрос об осуществлении разговора по телефону.
Кроме того, в российском дипломатическом представительстве заявили, что окажут гражданину Российской Федерации нужное ему консульско-правовое содействие.
Согласно прокуратуре Соединённых Штатов россиянин был задержан по обвинению в кибермошенничестве.
Фото: Flickr / Christian Senger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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