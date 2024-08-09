Посольство РФ направило в тюрьму США запрос на звонок с Кублицким

Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким

Российское посольство в Соединённых Штатах Америки отправило в исправительное учреждение в Майами запрос на телефонный разговор с россиянином Павлом Кублицким, которого недавно арестовали. Об этом информировали в постоянном дипломатическом представительстве, пишет российское агентство РИА Новости.

Как сообщается, в российском дипломатическом представительстве уже осведомлены о задержании гражданина Российской Федерации. Известно, что на сегодняшний день Павел Кублицкий пребывает в исправительном учреждении американского города Майами, который расположен на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды. Известно, что российское посольство отправило в тюрьму запрос об осуществлении разговора по телефону.

Кроме того, в российском дипломатическом представительстве заявили, что окажут гражданину Российской Федерации нужное ему консульско-правовое содействие.

Согласно прокуратуре Соединённых Штатов россиянин был задержан по обвинению в кибермошенничестве.

Фото: Flickr / Christian Senger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)