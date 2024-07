Украинский конфликт не должен помешать отношениям между Штатами и КНР. Более того, конфликт между данными государствами привёл бы к ужасному исходу. Об этом сообщил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн, информирует РИА Новости.

Китайский дипломат, который является 12-м послом Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах Америки, утверждает, что конфликт на Украине не должен быть преградой для взаимодействия между Штатами и КНР. Кроме того, по его словам, все стороны заинтересованы в окончании этого конфликта.

Дипломат из КНР отметил, что столицам Китая и Штатов нужно придерживаться ухода от противостояния, поскольку, оглядываясь на историю их взаимоотношений, прогресс в отношениях им порой давался не очень легко. По его мнению, каждый конфликт и любое противостояние привели бы к ужасным результатам не только для США и Китайской Народной Республики, но и для всего остального мира.

Се Фэн уверил, что они выбирают открытость и сотрудничество с другими для того, чтобы добиться всеобщего благополучия. Он также выразил свою надежду, что Соединённые Штаты Америки будут действовать совместно с ними в данном направлении.

