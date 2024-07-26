Украинский конфликт не должен помешать отношениям между Штатами и КНР. Более того, конфликт между данными государствами привёл бы к ужасному исходу. Об этом сообщил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн, информирует РИА Новости.
Китайский дипломат, который является 12-м послом Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах Америки, утверждает, что конфликт на Украине не должен быть преградой для взаимодействия между Штатами и КНР. Кроме того, по его словам, все стороны заинтересованы в окончании этого конфликта.
Дипломат из КНР отметил, что столицам Китая и Штатов нужно придерживаться ухода от противостояния, поскольку, оглядываясь на историю их взаимоотношений, прогресс в отношениях им порой давался не очень легко. По его мнению, каждый конфликт и любое противостояние привели бы к ужасным результатам не только для США и Китайской Народной Республики, но и для всего остального мира.
Се Фэн уверил, что они выбирают открытость и сотрудничество с другими для того, чтобы добиться всеобщего благополучия. Он также выразил свою надежду, что Соединённые Штаты Америки будут действовать совместно с ними в данном направлении.
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Посол КНР в США Се: Пекин не планирует вмешиваться в выборы в США в ноябре
Китайская Народная Республика не собирается как-либо вовлекаться в 60-ые выборы президента в истории Штатов, которые должны состояться в конце этой осени. Такого же отношения КНР ждёт и от США, включая и "тайваньский вопрос". Об этом сообщил китайский дипломат, который является 12-м послом Китая в Соединенных Штатах, Се Фэн, информирует РИА Новости.
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