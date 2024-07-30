Соединённые Штаты Америки не способны соперничать с КНР и Россией и не смогут одержать победу в случае вооружённого конфликта с этими государствами. Об этом можно узнать из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами, информирует американская некоммерческая исследовательская организация RAND*.

Как отмечается в документе комиссии, Соединённые Штаты Америки не способны соперничать с Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией и их партнёрами собственными силами. Более того, Штаты совершенно не смогут одержать победу в вооружённом конфликте.

В документе также сказано, что столице Штатов необходимо дальше вкладывать денежные средства для их сохранения и приумножения в усиление своих союзников и военную интеграцию с ними. Отмечается, что ВС Соединённых Штатов Америки должны принимать во внимание способности и обязательства союзников.

В документации говорится и о том, что полномасштабный вооружённый конфликт со страной, которая имеет одинаковые или практически одинаковые силы со Штатами, мог бы привести к губительным последствиям для Соединённых Штатов. В список таких последствий вошли бы проблемы с поставками, опасность для объектов столицы США в космосе, потери вследствие боевых действий и так далее.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

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