Депутат рассказала, зачем ряд стран хотят провести масштабный обмен заключёнными

США хотят осуществить обмен заключёнными в пропагандистских целях. Об этом NewsInfo.Ru сообщила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
Недавно стало известно, что РФ, Белоруссия и Словения проведут крупный обмен заключёнными с США и ФРГ. По сведениям журналистов, в сделку войдут двое россиян, осужденных в Словении за шпионаж. Кроме того, из баз данных американских тюрем исчезли имена ряда осужденных россиян, что, как утверждается, тоже указывает на скорый обмен.
Светлана Журова усомнилась в том, нужен ли на самом деле Соединённым Штатам этот обмен.
"Зачем они будут менять наших оппозиционеров на наших же там граждан, которые отбывают наказание по похожим статьям? Они если уж будут менять, то менять на своих. К слову, обычно так и было. Представьте, например, граждане Америки узнают, что обмен произошёл не на американского гражданина, а на россиянина, которые здесь нарушили законы и отбывают наказание. То же самое Германия не возьмет наших оппозиционеров. Они им зачем нужны? У них есть свои граждане, которые здесь нуждаются в этом обмене и ожидают его", — сообщила эксперт.
К тому же она выразила уверенность в то, что если это всё же случиться, то западная пресса точно не оставит это без внимания.
Однако Светлана Журова отметила, что данный обмен будет очень важной задачей.
"Вопрос о том, что наши граждане вернутся обратно, это правильно с точки зрения гуманности. Там зачастую по надуманным фактам осуждены наши граждане. По этой причине возвращение их в родную страну — это, конечно, крайне важная задача", — заявила эксперт.
На вопрос выгодны ли подобные обмены для Российской Федерации, эксперт вновь подчеркнула, что обмены выгодны, когда они, действительно, совершаются обоюдно и в них участвуют очень знаковые люди, например, как Бутина. Из-за бессмысленности обмена для американцев и немцев Светлана Журова предположила, что единственная причина, из-за которой они хотят осуществить обмен, — это чисто какие-то пропагандистские цели и не более того, потому что люди возмутятся.
Фото: Flickr / Christian Senger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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