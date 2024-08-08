Заявления действующих властей Соединённых Штатов Америки о якобы угрозе государствам Европы со стороны Российской Федерации — это ложь, но даже в противном случае в обязанности столицы США не входит защищать их. Такое мнение высказал новостному веб-сайту Semafor американский предприниматель и политик-республиканец Джей-Ди Вэнс.
Не так давно глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил в интервью политическому обозревателю, телеведущему и писателю из Соединённых Штатов Такеру Карлсону, что столица РФ не намерена как-либо атаковать государства Организации Североатлантического договора, так как это бессмысленно. Он также добавил, что политические деятели Запада на постоянной основе пытаются запугивать свой народ вымышленной угрозой со стороны РФ, дабы отвести внимание своих граждан от проблем, лежащих внутри этих западных стран. По мнению Владимира Путина, умные люди отлично понимают, что заявление западных политиков — это дезинформация.
В свою очередь Джей-Ди Вэнс заявил, что когда администрация члена Демпартии США Камалы Харрис сообщает, что если они не остановят главу РФ на Украине, то он двинется маршем до Федеративной Республики Германия, это ложь. Он также добавил, что у ФРГ одна из самых больших экономик в мире, и если она не в состоянии противодействовать Российской Федерации, это не говорит о том, что США обязана встать на защиту этого государства в Центральной Европе. По мнению Джей-Ди Вэнса, это будет говорить о том, что гражданам Германии следует поднять свою пятую точку и вкладывать денежные средства в оборону своей страны.
Кроме того, сенатор США от штата Огайо заявил, что если 45-ый президент Дональд Трамп одержит победу этой осенью на 60-ых президентских выборах в истории страны, то он и экс-глава сохранят дружественные отношения с европейскими странами, но востребуют от них самостоятельности как в военном вопросе, так и в умении содержать себя энергией не используя энергетические ресурсы Российской Федерации.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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